Переговоры в Майами закончились: что сказал глава украинской делегации Умеров о результатах

В воскресенье, 30 ноября, в Майами состоялся очередной этап мирных переговоров. После мероприятия стороны подвели итоги.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Рустема Умерова.

Что сказал Умеров о переговорах 30 ноября?

Секретарь СНБО возглавлял украинскую делегацию. В начале он говорил, что Киев ожидает продуктивной встречи. По словам Умерова, она и стала такой.

Завершили сложную, но продуктивную сессию переговоров во Флориде. Имеем ощутимый прогресс на пути к установлению справедливого мира. Благодарны Соединенным Штатам за мощную поддержку и реальную заинтересованность в общем результате. Встреча была содержательной и успешной. Впереди еще много работы – продолжаем консультации и согласование дальнейших шагов ради мира для Украины,

– написал Умеров.

В следующем посте он добавил, что впереди еще продолжение консультаций и работа над согласованием общего рамочного решения. Когда именно это произойдет – неизвестно.

"Доложил президенту Украины об итогах переговоров в Соединенных Штатах. Есть существенный прогресс в продвижении достойного мира и сближении наших позиций с американской стороной. Наши ключевые цели – безопасность, суверенитет и надежный мир – остаются неизменными и разделяются американской стороной", – заверил секретарь СНБО.

Какие еще заявления были 30 ноября?