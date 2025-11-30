Переговоры в Майами закончились: что сказал глава украинской делегации Умеров о результатах
- Во Флориде состоялась очередная сессия мирных переговоров.
- Рустем Умеров оценил ее в своей заметке.
В воскресенье, 30 ноября, в Майами состоялся очередной этап мирных переговоров. После мероприятия стороны подвели итоги.
Об этом сообщает 24 Канал
Что сказал Умеров о переговорах 30 ноября?
Секретарь СНБО возглавлял украинскую делегацию. В начале он говорил, что Киев ожидает продуктивной встречи. По словам Умерова, она и стала такой.
Завершили сложную, но продуктивную сессию переговоров во Флориде. Имеем ощутимый прогресс на пути к установлению справедливого мира. Благодарны Соединенным Штатам за мощную поддержку и реальную заинтересованность в общем результате. Встреча была содержательной и успешной. Впереди еще много работы – продолжаем консультации и согласование дальнейших шагов ради мира для Украины,
– написал Умеров.
В следующем посте он добавил, что впереди еще продолжение консультаций и работа над согласованием общего рамочного решения. Когда именно это произойдет – неизвестно.
"Доложил президенту Украины об итогах переговоров в Соединенных Штатах. Есть существенный прогресс в продвижении достойного мира и сближении наших позиций с американской стороной. Наши ключевые цели – безопасность, суверенитет и надежный мир – остаются неизменными и разделяются американской стороной", – заверил секретарь СНБО.
Какие еще заявления были 30 ноября?
Интересно, что американская и украинская делегации говорили о прогрессе и до начала встречи в коротком вступительном слове.
В общем деталей переговоров немного, а СМИ позволили снимать мирный процесс буквально несколько минут. Переговоры были в закрытом режиме.
После этого раунда переговоров пресс-конференция тоже была очень короткой. Марко Рубио сказал, что речь идет о длительном процветании Украины после войны. Также он заявил, что в течение недели Стив Уиткофф поедет в Москву – повезет Путину те договоренности, к которым пришли Украина и США.
"Мы говорим о будущем Украины, говорим обо всех важных делах, то, что будет важно для Украины и украинского народа. Соединенные Штаты нас очень в этом поддерживают. В Женеве была успешная встреча и сегодня этот успех развивается", – высказался тогда Рустем Умеров.
Хотя сначала тон заявлений был очень позитивным, СМИ писали, что в Майами обсуждали график выборов в Украине и план "обмена территориями". CNN, например, обратили внимание, что по ключевым вопросам Киев и Вашингтон все равно имеют разногласия.
Поэтому несколько символично, что и Умеров, и Рубио в конце сказали о сложности переговоров. Госсекретарь США высказался в духе, что, как бы ни было сложно, американцы остаются реалистами.