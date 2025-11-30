Переговори в Маямі закінчилися: що сказав глава української делегації Умєров про результати

У неділю, 30 листопада, в Маямі відбувся черговий етап мирних переговорів. Після заходу сторони підбили підсумки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Рустема Умєрова.

Дивіться також "Обговорюємо майбутнє України": заяви з Маямі, де завершилася зустріч України та США

Що сказав Умєров про переговори 30 листопада?

Секретар РНБО очолював українську делегацію. На початку він говорив, що Київ очікує на продуктивну зустріч. За словами Умєрова, вона й стала такою.

Завершили складну, але продуктивну сесію переговорів у Флориді. Маємо відчутний прогрес на шляху до встановлення справедливого миру. Вдячні Сполученим Штатам за потужну підтримку та реальну зацікавленість у спільному результаті. Зустріч була змістовною й успішною. Попереду ще багато роботи – продовжуємо консультації та узгодження подальших кроків заради миру для України,

– написав Умєров.

Та в наступному дописі він додав, що попереду ще продовження консультацій і робота над узгодженням спільного рамкового рішення. Коли саме це відбудеться – невідомо.

"Доповів президенту України про підсумки переговорів у Сполучених Штатах. Маємо суттєвий поступ у просуванні достойного миру та зближенні наших позицій з американською стороною. Наші ключові цілі – безпека, суверенітет і надійний мир – залишаються незмінними й поділяються американською стороною", – запевнив секретар РНБО.

Пресконференція Рубіо й Умєрова за результатами перемовин: дивіться відео

Які ще заяви були 30 листопада?