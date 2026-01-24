В политическом вопросе –прорыва нет, –источники СМИ о переговорах в Абу-Даби

В Абу-Даби прошли два раунда переговоров между США, Украиной и Россией. Прорыва в политической части не произошло.

Впрочем, есть прогресс в военных вопросах. Об этом сообщает РБК-Украина.

Каковы результаты переговоров в Абу-Даби?

В Абу-Даби стороны не достигли прогресса в ключевом политическом вопросе. Россия настаивает на выводе украинских войск из Донецкой области, а Украина на это не соглашается.

Зато большего прогресса достигнуто в военном блоке. Стороны обсуждали:

отвод войск;

механизмы мониторинга прекращения боевых действий;

создание центра контроля и координации режима тишины;

определение, что именно считать прекращением огня и его нарушением.

