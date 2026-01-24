Укр Рус
24 Канал Новости Украины В политическом вопросе –прорыва нет, –источники СМИ о переговорах в Абу-Даби
24 января, 20:46
2

В политическом вопросе –прорыва нет, –источники СМИ о переговорах в Абу-Даби

Сергей Попович
Основные тезисы
  • В Абу-Даби состоялись переговоры между США, Украиной и Россией, где политического прорыва не достигнуто.
  • Был достигнут прогресс в военных вопросах, в частности в обсуждении отвода войск и механизмов мониторинга прекращения боевых действий.

В Абу-Даби прошли два раунда переговоров между США, Украиной и Россией. Прорыва в политической части не произошло.

Впрочем, есть прогресс в военных вопросах. Об этом сообщает РБК-Украина.

Смотрите также СМИ назвали дату следующего раунда мирных переговоров в Абу-Даби

Каковы результаты переговоров в Абу-Даби?

В Абу-Даби стороны не достигли прогресса в ключевом политическом вопросе. Россия настаивает на выводе украинских войск из Донецкой области, а Украина на это не соглашается.

Зато большего прогресса достигнуто в военном блоке. Стороны обсуждали:

  • отвод войск;
  • механизмы мониторинга прекращения боевых действий;
  • создание центра контроля и координации режима тишины;
  • определение, что именно считать прекращением огня и его нарушением.

Зеленский подвел итоги переговоров в Абу-Даби

  • Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад украинской делегации по результатам переговоров в Абу-Даби. Он констатировал, что это первые трехсторонние встречи за длительное время, которые длились 2 дня.

  • Глава государства отметил, что обсуждение сосредоточились на параметрах окончания войны.