Есть документы, которые будут готовы к подписанию в январе, – Зеленский
- Некоторые документы по миру в Украине будут готовы к подписанию в январе.
- Президент Зеленский готов к любому формату встречи с Путиным для обсуждения мирного плана.
Есть документы по миру в Украине, которые будут готовы к подписанию в январе. Это будет зависеть, в частности, и от России.
Также президент Зеленский в очередной раз подчеркнул, что готов к любому формату встречи с Путиным, передает 24 Канал.
Что сказал Зеленский?
Зеленский рассказал, что обсуждал с Трампом пошаговую стратегию реализации мирного плана и гарантий безопасности.
Из шести украинских документов, последний – это именно план, который Украина предлагаем для обсуждения.
"Не то, что бы это только украинский план, – мы это предлагаем для обсуждения, для какого-то видения и изменений, предложений со стороны Соединенных Штатов Америки, также европейцев. И, безусловно, на все это нужно время", – отметил Зеленский.
Он рассказал, что Украина предлагает, чтобы советники встретились в январе. Кроме того, по его мнению, в январе есть возможность совместной встречи лидеров Европы, США и Украины.
Есть документы, которые будут точно готовы в январе для подписания. Это зависит уже от возможностей и желания сторон подписать. И мы поднимали вопрос о встрече с "русскими". Я сказал, и снова это подтверждаю сейчас: я сказал Президенту Трампу, европейским лидерам – я готов к любому формату встречи с Путиным,
– подчеркнул президент Украины.
Он добавил, что не боится любого формата встречи с россиянами, главное, чтобы они не боялись.
Последние заявления Зеленского
Зеленский заявил, что Украина стремится к началу мониторинговой миссии под руководством партнеров вместе с перемирием, чтобы предотвратить операции России "под чужим флагом".
Он также заявил, что с Вашингтоном обсуждают вопрос размещения американских войск в Украине.