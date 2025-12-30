Есть документы, которые будут готовы к подписанию в январе, – Зеленский

Есть документы по миру в Украине, которые будут готовы к подписанию в январе. Это будет зависеть, в частности, и от России.

Также президент Зеленский в очередной раз подчеркнул, что готов к любому формату встречи с Путиным, передает 24 Канал.

Что сказал Зеленский?

Зеленский рассказал, что обсуждал с Трампом пошаговую стратегию реализации мирного плана и гарантий безопасности.

Из шести украинских документов, последний – это именно план, который Украина предлагаем для обсуждения.

"Не то, что бы это только украинский план, – мы это предлагаем для обсуждения, для какого-то видения и изменений, предложений со стороны Соединенных Штатов Америки, также европейцев. И, безусловно, на все это нужно время", – отметил Зеленский.

Он рассказал, что Украина предлагает, чтобы советники встретились в январе. Кроме того, по его мнению, в январе есть возможность совместной встречи лидеров Европы, США и Украины.

Есть документы, которые будут точно готовы в январе для подписания. Это зависит уже от возможностей и желания сторон подписать. И мы поднимали вопрос о встрече с "русскими". Я сказал, и снова это подтверждаю сейчас: я сказал Президенту Трампу, европейским лидерам – я готов к любому формату встречи с Путиным,

– подчеркнул президент Украины.

Он добавил, что не боится любого формата встречи с россиянами, главное, чтобы они не боялись.

Последние заявления Зеленского