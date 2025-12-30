У січні готуються до підписання важливі документи: що сказав Зеленський

Є документи щодо миру в Україні, які будуть готові до підписання у січні. Це залежатиме, зокрема, й від Росії.

Також президент Зеленський вкотре наголосив, що готовий до будь-якого формату зустрічі з Путіним, передає 24 Канал.

Дивіться також Хоче підстрахуватись: чому Кремль поспіхом поскаржився Трампу через "атаку" на резиденцію Путіна

Що сказав Зеленський?

Зеленський розповів, що обговорював з Трампом покрокову стратегію реалізації мирного плану та гарантій безпеки.

Із шести українських документів, останній – це саме план, який Україна пропонуємо для обговорення.

"Не те, що б це тільки український план, – ми це пропонуємо для обговорення, для якогось бачення і змін, пропозицій з боку Сполучених Штатів Америки, також європейців. І, безумовно, на все це потрібен час", – зазначив Зеленський.

Він розповів, що Україна пропонує, аби радники зустрілися в січні. Окрім того, на його думку, у січні є можливість спільної зустрічі лідерів Європи, США і України.

Є документи, які будуть точно готові в січні для підписання. Це залежить вже від можливостей і бажання сторін підписати. І ми піднімали питання щодо зустрічі з "рускімі". Я сказав, і знову це підтверджую зараз: я сказав Президенту Трампу, європейським лідерам – я готовий до будь-якого формату зустрічі з Путіним,

– наголосив президент України.

Він додав, що не боїться будь-якого формату зустрічі з росіянами, головне, щоб вони не боялися.

Останні заяви Зеленського