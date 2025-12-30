Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, пише 24 Канал.

Чи готові США розмістити війська в Україні?

Журналісти попросили українського лідера прокоментувати слова прем'єра Польщі Дональда Туска про те, що США готові розмістити війська в Україні.

Це може підтвердити президент США. Це війська США і тому саме Америка ухвалює такі рішення. Безумовно, ми це проговорюємо і з Президентом Трампом, і з представниками Коаліції рішучих,

– відповів Президент України.

Володимир Зеленський уточнив, що відправлення контингенту стала б сильною позицією в гарантіях безпеки. Тому Україна хотіла б, щоб це сталося.

Що про гарантії безпеки для України сказав Туск?