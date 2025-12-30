Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, пише 24 Канал.
Чи готові США розмістити війська в Україні?
Журналісти попросили українського лідера прокоментувати слова прем'єра Польщі Дональда Туска про те, що США готові розмістити війська в Україні.
Це може підтвердити президент США. Це війська США і тому саме Америка ухвалює такі рішення. Безумовно, ми це проговорюємо і з Президентом Трампом, і з представниками Коаліції рішучих,
– відповів Президент України.
Володимир Зеленський уточнив, що відправлення контингенту стала б сильною позицією в гарантіях безпеки. Тому Україна хотіла б, щоб це сталося.
Що про гарантії безпеки для України сказав Туск?
Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що США готові брати участь у гарантіях безпеки для України, включно з можливою присутністю військ після досягнення перемир'я.
Польський політик зауважив, що це може вимагати компромісів від України у територіальних питаннях, і зазначив, що Президент Зеленський демонструє добру волю в цьому напрямку.
Водночас, на думку Туска, мир в Україні може бути досягнутий протягом найближчих тижнів, якщо міжнародні партнери ухвалять ключові рішення.