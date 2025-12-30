Про це Туск заявив після консультацій з іншими європейськими лідерами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Коли в Україні може настати мир?

Очільник польського уряду зробив таку заяву на тлі сигналів із Москви про нібито "посилення переговорної позиції" Кремля після звинувачень України в атаці на резиденцію Володимира Путіна.

Мир на горизонті, немає сумнівів, що відбулися події, які дають підстави сподіватися, що ця війна може закінчитися, і досить швидко, але це все ще сподівання, далеко не 100% впевненість,

– заявив Туск під час засідання уряду.

Він уточнив, що, говорячи про близькість миру, має на увазі саме найближчі тижні. За його словами, до січня міжнародні партнери мають зібратися, щоб ухвалити ключові рішення щодо подальшої долі України та регіону.

"Коли я кажу, що мир на горизонті, я маю на увазі найближчі тижні, а не місяці чи роки. До січня ми всі маємо зібратися разом... щоб прийняти рішення про майбутнє України, майбутнє цієї частини світу", – додав він.

Туск також зазначив, що безпекові гарантії, які Сполучені Штати пропонують Києву, э приводом для оптимізму. Водночас він припустив, що Україні доведеться піти на компроміс у територіальних питаннях.

Раніше президент США Дональд Трамп після переговорів з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що сторони "наблизилися, можливо, дуже близько" до домовленості про припинення війни, хоча низка складних питань залишаються без відповіді.

Зі свого боку Зеленський наголосив, що питання контролю над Запорізькою АЕС, яка перебуває під окупацією Росії, а також майбутнє Донбасу досі не мають остаточного розв’язання.

Туск казав, що США готові розгорнути війська в Україні