Україна, попри російський тиск, продовжує дивувати світ непересічними військовими операціями. За 2025 рік таких було чимало. Ймовірно, ні Росія, ні США та Європа не очікували, на що насправді здатний Київ. Проте точкові операції, навіть з блискучими результатами, не можуть самі собою закінчити війну. Для цього необхідна підтримка союзників – як військова, так і економічна.

Пілот Королівських ВПС у відставці, військовий аналітик Sky News Шон Белл в інтерв'ю для 24 Каналу пояснив, що Путін не планує закінчувати війну найближчим часом. Однак це не означає, що зупинити його неможливо. Чи вдасться закінчити війну у 2026 році й що саме цьому може посприяти – читайте далі у матеріалі.

Яка спецоперація України була знаковою у 2025 році?

Я хотів би підбити підсумки основних подій року щодо війни в Україні й обговорити сміливі українські спецоперації. Українські підводні безпілотники уразили російський підводний човен в Новоросійську, прорвавши військово-морську оборону. Також вперше БпЛА вдарили по російському нафтовому танкеру в Середземному морі за понад 2 тисячі кілометрів від України. Легендарна "Павутина", коли дрони знищували стратегічну авіацію Росії. Що для вас стало найяскравішою подією 2025 року в контексті українських ударів вглиб Росії?

Це був дивовижний рік. За цей час Україна продемонструвала дивовижні можливості. Деякі з них будуть дратувати Росію, наприклад такі, як удар по підводному човну класу "Кіло". Чи вплине це на її здатність вести війну? Ні. Але це можна назвати прекрасним прикладом того, що змогла досягти Україна.

Для мене ключовою є можливість атакувати енергетичну інфраструктуру. Це значний здобуток. Росія – велика країна. Україна розробляє власну зброю, яка може уражати цілі далеко на території Росії. Наприклад, ракета "Фламінго". Ви намагаєтесь виготовляти 200 таких ракет на рік, вона боєздатна і завдає шкоди Росії.

Але для мене найяскравішою миттю є операція "Павутина". Одним із ключових моментів цієї війни є те, що Росії так і не вдалося встановити контроль над повітряним простором. У будь-якій війні, якщо ви контролюєте повітря, то ускладнюєте життя сухопутним військам, оскільки вони піддаються атакам не тільки з землі, але й з повітря. Але Росії це не вдалося, попри велику кількість боєздатних літаків.

Ця операція, проведена на території Росії, вивела з ладу майже 20 літаків, при чому орієнтовно 10 з них були повністю знищені. Але що ще важливо? Росія стверджує, що у неї багато винищувачів і авіації дальнього радіолокаційного виявлення, але у неї не так багато резервних літаків.

Там багато несправних бортів, які росіяни називають "донорами". Вони знімають деталі з одних, щоб підтримувати справність інших. Сам факт, що Росія перекинула багато своїх літаків у тил, атакована Україною авіація напевно була з числа небагатьох повністю справних.

Я знаю з досвіду Великої Британії, в наступні місяці ми спостерігали помітне зменшення активності російських літаків, які загрожували нашому узбережжю. Так що це була дуже ефективна атака. Це змусить Росію двічі подумати. Це був вдалий приклад української винахідливості, хоробрості й креативності.

Повне інтерв'ю з Шоном Беллом: перегляньте відео

Про наслідки спецоперації у Новоросійську

Давайте також обговоримо атаку на підводний човен "Варшавянка". Підтверджене ураження сталося у Новоросійську – головному військово-морському центрі Росії на Чорному морі. Як українські безпілотники змогли прорватися через оборону Росії і як ви оцінюєте реакцію російської сторони після атаки? Росіяни потопили кілька барж у своєму порту і заблокували вихід власного флоту звідти.

Це справді цікаво. Чи зіграють підводні човни ключову роль у війні в Україні? Мабуть, ні. У них була можливість атакувати торгові судна, які доставляли частину українського зерна на експортні ринки, але їм це зробити дуже складно. Україна змогла використати дуже розумний підводний безпілотник, щоб пройти оборону під водою й атакувати російський підводний човен. Вони будуються роками. Справа не тільки в грошах, але і в тому, скільки часу займає його виготовлення. Якщо знищити один з таких, то це серйозна шкода для росіян.

Мене вразило, що Захід, коли війна тільки почалась, спустошив свої склади зброї, щоб допомогти Україні, але цих запасів виявилося недостатньо. Далі потрібно створити свою оборонну промислову базу, щоб вона могла доставляти зброю для війни. У Великій Британії є приказка: "Солдати виграють бій, а нації – війну". Тому треба налагодити роботу оборонної промисловості.

Росія витрачає зараз орієнтовно 7% ВВП, майже 40% всіх видатків на оборону, і при цьому виробляє і закуповує багато необхідної їй зброї. В Україні такої економіки немає, в неї це десята частина економіки Росії.

Ми не можемо виготовляти зброю. Випробування й оцінка займуть надто багато часу. Але слід передавати Україні технології, підтримку і допомогу. Вона має дуже розумних людей, які виготовляють дрони й тестують їх на війні.

Для них не потрібна масштабна програма випробувань. Ви можете просто запустити їх і подивитися, як вони працюють. Атака на підводний човен класу "Кіло" застала Росію зненацька і безперечно змусила її більше хвилюватися про захист своїх активів, а не тільки напад на Україну.

У Москві почали відчувати війну

Ще одна успішна спецоперація – вбивство високопоставленого російського генерала в центрі Москви. Російський генерал Фаніл Сарваров, начальник управління оперативної підготовки Генштабу збройних сил Росії, загинув внаслідок вибуху автомобіля, коли намагався виїхати з паркування. Як ви оцінюєте цю, ймовірно, українську операцію і період її проведення? Це ще один сигнал адміністрації США про те, що Україна далі веде боротьбу?

Україна не взяла на себе відповідальність за вбивство, але, чесно кажучи, не так багато людей, країн, які могли б це зробити. Це спричинило певний біль, але у Росії на цю мить багато генералів. Я вважаю, важливіше те, що це було зроблено на вулицях Москви.

Мені здається, що все, що наближає війну до москвичів, має дуже велике значення. Складається враження, що, крім того, що вони не можуть піти в Mcdonalds в центрі Москви й в них є нестача палива, більшість жителів Москви нічого не хвилює, вони особливо не думають про війну. Коли в вашому місті вибухає автомобільна бомба, це звертає вашу увагу, це дуже важливо.

Вибір часу – дуже цікавий, тому що президент Трамп перебуває у владі вже рік, і майже кожен день він говорить, що переговори продовжуються, що вони досягли великих успіхів. Але МІ-6, військова розвідувальна служба Великої Британії, заявила, що немає жодних доказів того, що Путін хоча б наблизився до розгляду питань про переговори.

Це підтверджується діями Росії – це продовження війни. Нещодавно росіяни запустили майже 650 безпілотників та 20 ракет по Україні, кілька людей загинуло. Ціллю була енергетична інфраструктура. Такі дії Росії не свідчать про її готовність зупинити бойові дії в найближчий час. Тому я скептично ставлюся до переговорів.

Звісно, вони мають бути, але більшість людей, які мають досвід в цьому, вважають, що Путін зупиниться лише після досягнення своїх військових цілей або якщо його змусять зупинитися чи то економічними, чи то військовими способами.

Українські удари по енергетиці ефективні, але у військовому контексті Україні потрібні Tomahawk. Необхідно ввести безполітну зону на території частини України, а також наростити військово-промислову базу західних країн, особливо європейських, щоб почати завдавати реального військового впливу на полі бою.

Яке найскладніше питання у мирних перемовинах?

Обговорімо останню пропозицію США для завершення війни в Україні. Згідно з нею, українські війська мають бути виведені з Донбасу, а російські залишаться на своїх місцях. Україна отримає гарантії безпеки по типу Статті 5 НАТО, вступить в ЄС і отримає кошти на відновлення. Як ви оцінює американську пропозицію? Чи повинна Україна її прийняти?

Немає значення, що думаю я. Розумієте, це українська війна, і тільки українці можуть вирішити, чого вони хочуть. Мене дещо засмутив початковий мирний план із 28 пунктів, запропонований президентом Трампом, тому що з військового погляду він виглядав як капітуляція. Це виглядало як відмова від частини земель, обмеження чисельності армії та неможливість присутності західних сил на українській території. Для мене це схоже на капітуляцію.

З того часу Європа активізувалась і змогла переконати Америку бути трохи обережною у висловлюваннях. Я думаю, що війні необхідно покласти кінець. Подивімося правді в очі. Скоро буде четверта річниця війни, і поки не схоже, що Росія збирається зупинитися. Знадобиться певна форма переговорів. Питання території буде частиною цієї розмови.

Я думаю, що найважливіше, і ми бачимо це в регулярних заявах президента Зеленського, це гарантії безпеки після завершення війни. Адже що означає 5 Стаття? Невеликого тексту на папері буде недостатньо. Ми вже говорили про Будапештський меморандум 1994 року. Україні гарантували суверенітет за відмову від ядерної зброї. 20 років опісля Путін розірвав цей лист і увійшов у Крим, а ще через 8 років – на Донбас.

Тому я не думаю, що президент Зеленський прийме просто підпис на папері. Він повинен бути підкріплений реальними гарантіями. Я не думаю, що НАТО буде готове надати їх, але в інтересах багатьох європейських країн – це збереження України.

Вони зацікавлені, щоб вона розвивалася, процвітала і була самостійною. Тому існує велика можливість для гарантії безпеки розмістити західні сили в Україні. Але поки Путін не буде готовий сісти й вести переговори, то неважливо, що ми думаємо. Пріоритетом повинна залишатися боротьба.

Чи потрібно виводити українські війська з Донбасу лише через обіцянку гарантій на кшталт 5 Статті від президента Трампа?

Я думаю, що складність полягає саме в територіальному питанні. Я розумію, чому ви про це питаєте, але колишньому британському військовому вкрай важко відповідати на нього. Особливо, коли я розмовляю з українцями. Рік тому, коли я вперше приїхав в Україну, було відчуття, що ми переможемо Росію. Ми не збираємося здаватися. Це війна, яка триває вже 300 років. Ми повинні вижити.

Під час свого останнього візиту я відчував, що українці втомилися від війни й думають, як її закінчити. Є такі приклади. У ході Зимової війни Фінляндія поступилася майже 20% своєї території, але потім стала дуже сильною, незалежною і суверенною державою.

Не мені вирішувати, але, ймовірніше, зараз Росія поступово захоплює території. Так, повільно. Україна змушує її платити за кожен свій крок, і більшість вважає, що Росії потрібно щонайменше 2 роки перед тим, як вона зможе захопити іншу частину Донбасу.

Але важко уявити, як Україна зможе її зупинити, беручи до уваги, що підтримка США виявилась дещо хиткою. Якщо Європа не доєднається і не відбудуться серйозні зміни в тому, як вона підтримуватиме Україну, мені здається, їй буде дуже важко витримати наступні декілька років російського тиску.

Що Трамп не усвідомлює у прагненні швидше завершити війну?

Чи зможе Зеленський витримати тиск з боку президента Трампа? Бо він може зупинити постачання військової техніки, обмін розвідданими з Україною. Чи достатньо у Зеленського простору для таких переговорів?

Минулого тижня ми бачили переговори в Берліні, де США знову звучали дуже позитивно. Але, як військовий аналітик скажу, що Путін не брав участі в них, і ці переговори для мене були швидше скеровані на те, аби Америка була долучена до процесу, ніж на пошук рішення. Поки Путіна не буде за столом переговорів, нічого не буде.

Президент Трамп заявив, що завершить цю війну в день свого приходу до влади. Минув рік, очевидно, що він не може розв'язати цю проблему. Він намагається тиснути на президента Зеленського. Якщо Україна капітулює, то війна закінчиться завтра, і президент Трамп зможе виглядати добре в найближчі 2 – 3 роки. Але це не розв'яже проблему.

Ви добре знаєте, і я, як військовий аналітик, прекрасно знаю, що Росія нападе знову. Вона не зупиниться і не буде задоволена. Вона здійснить напад знову, тому має бути щось надійне. Президент Трамп, здається, цього не розуміє.

Європейські лідери усвідомлюють і тримають Америку долученою. Європа починає брати на себе ініціативу зараз, коли США надають менше військової підтримки, а саме вона життєво необхідна Україні.

Чи продовжать США підтримку України та Європи?

Президент Зеленський заявляє, що американські й українські перемовники досягли суттєвого прогресу в питанні гарантій безпеки для України. Чи вважаєте ви, що США зобов'яжуться надавати військові Повітряні сили для місії на території України, якщо Україна прийме гарантії безпеки по типу Статті 5?

Дуже складно зрозуміти мислення президента Трампа, але я можу робити висновок з огляду на дії Америки, а не її слова. США виводять війська з Європи. Вони зосереджені на Китаї. Очевидно, що Україна не є членом НАТО. Але це відбувається на європейському континенті, тому це проблема Європи, яку треба розв'язати.

Що ми можемо зрозуміти з усього цього? Історики будуть писати про те, що останні 80 років безпека Європи значною мірою опиралась на НАТО, яке очолювали США, довівши свою ефективність. Наприкінці Холодної війни більшість західних країн значно зменшила свої оборонні бюджети. Америка зберегла його, і це створило непорозуміння між нею і Європою.

Коли Трамп вперше прийшов до влади, він сказав, що потрібно збільшити видатки на оборону. Дві треті країн НАТО цього не роблять. Коли він прийшов на другий термін, Європа, як і раніше, не витрачає потрібних сум. Ми бачимо зусилля президента Трампа, який звертається до Європи із закликом активізуватися, не покладатися тільки на США, які зосереджені на Китаї, а не на Україні.

Це тривожний сигнал, тому що ні в однієї європейської країни немає зайвих грошей. Однак вони всі повні рішучості зрозуміти, що можуть зробити, щоб збільшити підтримку України, тому що саме це потрібно для завершення війни.

Роль F-16 у протиповітряній обороні України

Українські ВПС здебільшого використовують для перехоплення російських ракет літаки F-16. Винищувачі вже перехопили більше ракет, ніж наземні установки. Як ви оцінюєте таку тенденцію?

F-16 – дуже потужний літак. Я радий бачити, що українці його використовують. Але коли я розмовляв з пілотами в Україні, вони були дуже засмучені, тому що у F-16 великий потенціал, але його треба використовувати так, як він був задуманий. На Заході в нас є незалежні Повітряні сили. В Україні авіація є частиною армії й в основному виконує функції підтримки з повітря.

Як використовувати ці F-16 максимально ефективно? Збивати крилаті ракети – непоганий спосіб. У цих літаків чудовий радар. Проблема в тому, що для збиття треба застосовувати теплові ракети або радіолокаційні. Вони дуже дорогі, в Україні їх небагато.

Хоча це дуже ефективний спосіб збиття цих ракет в небі, але в українців обмежений запас ракет класу "повітря – повітря" і тому їм потрібно отримати більше таких ракет якомога швидше.

Чи є ознаки того, що у 2026 році війна завершиться?

Які ваші прогнози на наступний рік щодо завершення війни? Наскільки ми близькі до мирної угоди у 2026 році? Чи вважаєте ви, що ми рухаємося до мирного врегулювання чи хоча б тимчасовому припиненню вогню на землі?

Коротка відповідь – ні. Немає ніяких ознак того, що Путін хоче це зупинити. Якби я зараз був його військовим радником, то радив би йому продовжувати. Він спостерігає за розпадом НАТО, з'являються помітні тріщини. Він бачить, як зміщуються інтереси Америки.

Європа губиться, намагаючись зрозуміти, що робити. На полі бою він рухається вперед і, здається, перебуває на шляху до досягнення своїх цілей, незалежно від того, скільки часу це займе.

Захід спроможний завдати значно більшого тиску на Путіна. Якщо ми зможемо передати Україні ракети Tomahawk, то їй буде простіше завдавати ударів по російській енергетичній інфраструктурі. Я думаю, це залишить війну без фінансування і значно ускладнить життя Путіну.

Потрібні нові санкції та безполітна зона. Сподіваюся, що Європа активніше доєднається, проявить рішучість і змусить Путіна діяти. Тому що, якщо цього не відбудеться, наступний рік для України може виявитися дуже важким.

Чи зупинять Путіна економічні проблеми?

Ціни на російську нафту впали до рівня найнижчих з 2022 року, лише до 40 доларів за барель. Ви вважаєте, що Росія зможе продовжувати бойові дії, попри економічний тиск? Бо це висока ціна для російського народу за цю війну.

Якщо подивитися на російську економіку, то в цю мить відтік грошей значно перевищує їхнє надходження. Росія залежить від високої ціни на нафту. Китай та Індія – основні покупці цієї нафти – можуть укладати дуже вигідні угоди, що призводить до значного зниження цін. Але я все ж вважаю, що в російський бюджет досі надходить багато грошей на фінансування цієї війни.

Для того, щоб Путін зупинив війну, знадобляться серйозні зміни. Ймовірно, що будуть далекобійні атаки, і при цьому Європа проявить рішучість і скаже Путіну, що вже досить і війну треба зупинити. Тоді, можливо, з'явиться шанс на мирну угоду.

З наближенням різдвяних свят, мене завжди вражала дивна стійкість українців. Кожен раз, коли я там бував, я відчував дух сміливості, наполегливість, якими я щиро гордий. Що б не сталося в майбутньому, я абсолютно впевнений, що Україна в тій чи іншій формі виживе і виросте в дуже сильну і горду націю. Вона оглядатиметься на цей жахливий період свого життя, але буде пам'ятати, що саме тоді закладався фундамент сильної України, якою, я переконаний, вона знову стане.