Об этом Туск заявил после консультаций с другими европейскими лидерами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Глава польского правительства сделал такое заявление на фоне сигналов из Москвы о якобы "усилении переговорной позиции" Кремля после обвинений Украины в атаке на резиденцию Владимира Путина.

Мир на горизонте, нет сомнений, что произошли события, которые дают основания надеяться, что эта война может закончиться, и довольно быстро, но это все еще надежда, далеко не 100% уверенность,

– заявил Туск во время заседания правительства.

Он уточнил, что, говоря о близости мира, имеет в виду именно ближайшие недели. По его словам, до января международные партнеры должны собраться, чтобы принять ключевые решения относительно дальнейшей судьбы Украины и региона.

"Когда я говорю, что мир на горизонте, я имею в виду ближайшие недели, а не месяцы или годы. До января мы все должны собраться вместе... чтобы принять решение о будущем Украины, будущее этой части мира", – добавил он.

Туск также отметил, что гарантии безопасности, которые Соединенные Штаты предлагают Киеву, это повод для оптимизма. В то же время он предположил, что Украине придется пойти на компромисс в территориальных вопросах.

Ранее президент США Дональд Трамп после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что стороны "приблизились, возможно, очень близко" к договоренности о прекращении войны, хотя ряд сложных вопросов остаются без ответа.

Со своей стороны Зеленский отметил, что вопрос контроля над Запорожской АЭС, которая находится под оккупацией Росії, а также будущее Донбасса до сих пор не имеют окончательного решения.

