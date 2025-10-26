Ничто другое не остановит Путина, – британский полковник назвал главное условие для перемирия

Россия до сих пор отказывается проводить конструктивные переговоры об окончании войны в Украине. Однако реально принудить российское руководство к этому.

Украина уже нашла болевую точку России, которая серьезно влияет и на экономику страны-агрессора, и на имидж Путина. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Что заставит Путина пойти на переговоры?

С начала августа Украина осуществила не менее 58 успешных атак на российские энергетические объекты, запуская дроны на расстояние до 1900 километров. Под ударами оказались нефтеперерабатывающие заводы и другая ключевая инфраструктура России.

Дальнобойные удары Украины имеют значительное влияние на ход событий. Россияне уже сообщают о дефиците бензина и длинные очереди на заправках, есть недовольство. Очевидно, что Путину приходится импортировать бензин в Россию, что было почти неслыханно даже несколько месяцев назад,

– отметил Гемиш де Бреттон-Гордон.

К тому же нефтяная промышленность – это основной источник иностранной валюты, питающей военную машину России. Хотя трудно оценить реальные убытки некогда прибыльной сферы, и данные уже впечатляют: верхняя цифра может достигать 40%, а нижняя – 20%.

"Надеемся, что эти последствия действительно убедят Путина. Только переговоры являются единственным выходом из ситуации. Пока Путин не предложил ни одного жизнеспособного мирного варианта, но если у него закончатся все запасы нефти и бензина, а недовольство россиян усилится – это будет самым эффективным способом достичь всеобъемлющего прекращения огня. Кажется, ни один другой способ не остановит Путина от продолжения атак", – отметил британский полковник.

Хотя в Кремле до сих пор говорят об успехах России на поле боя и ее "неуязвимости" к санкциям, очевидно их патовая ситуация. Проблемы с экономикой лишь накапливаются, а российские войска терпят неудачи на нескольких направлениях на поле боя. В общем для России становится меньше положительных новостей, которые лишь является началом большого поражения страны-агрессора.

Последние дальнобойные атаки Украины по России: что известно