Полностью вовлечена в переговоры: Зеленский заявил, что Украина, как никогда, близка к миру

Зеленский заявил, что Украина ближе к миру, чем когда-либо прежде. Лидер призвал Ирландию помочь достичь "настоящего мира" и подчеркнул необходимость сохранять единство Европы против российской агрессии.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время своего выступления в парламенте Ирландии, пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

На чем акцентировал Зеленский во время своего выступления?

Президент Украины 2 декабря 2025 года впервые посетил Ирландию со времен установления дипломатических отношений между странами. Зеленский начал свое выступление с благодарности Ирландии за постоянную непоколебимую поддержку и помощь украинским беженцам. Президент подчеркнул, что судьбы украинского и ирландского народов имеют важное сходство: "Они одни из немногих в Европе, которые веками боролись за право оставаться собой".

Зеленский подчеркнул, что без справедливого мира ненависть не исчезнет и будет продолжать провоцировать новые проявления насилия.

История уже видела подобное, и на этот раз все должно быть по-другому. Нам нужен настоящий мир. Помогите нам его достичь и никогда не теряйте веру в Украину,

– добавил он.

По информации издания, ирландские депутаты отреагировали на речь Зеленского бурными аплодисментами. В то же время президент Украины призвал парламентариев напоминать миру о преступном и жестоком характере российского вторжения. Он отметил, что Россия стремится относиться к Украине как к собственности, а к украинцам "как к скоту, который принадлежит ей". Поэтому Европа не может отказываться от своих ценностей в противостоянии диктатуре – она должна их отстаивать, и Украина делает именно это сегодня от имени Европы.

Зеленский призвал давить на страну-агрессора и требовать ответственности за все совершенные преступления. В то же время он отметил единство, которое сформировалось после 2022 года. По словам президента, Украина полностью включена в процесс мирных переговоров и сейчас "ближе к миру, чем когда-либо прежде".

"Есть реальный, очень реальный шанс, но мы должны им воспользоваться", – говорит Зеленский.

Он убежден, что никто не может разрушить мир самостоятельно – даже Россия, подчеркивая сильную поддержку Украины.

