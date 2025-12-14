Без прямого диалога с Москвой: Зеленский объяснил, как Украина получает сигналы от России

Украина не ведет прямого диалога с Россией. Все сигналы от Кремля сейчас передаются через Соединенные Штаты Америки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время общения с журналистами.

Что сказал Зеленский о коммуникации с Россией сейчас?

Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас американская сторона во время раундов переговоров с украинской делегацией фактически озвучивает позицию России.

У нас нет диалога прямого с российской стороной. В диалоге с американской стороной они, если можно так сказать, представляют российскую сторону, потому что они говорят об их сигналах, требования, шаги, готовность или неготовность,

– сказал глава государства.

Он отметил, что Украина в диалоге с США обсуждает не только двусторонние отношения и гарантии безопасности, но и реагирует на сигналы со стороны России.

Президент добавил, что если давление со стороны США и партнеров будет расти и одновременно будет настоящее стремление Вашингтона завершить войну, именно Россия должна идти на компромиссы.

Что сейчас говорят о мирных переговорах стороны?