Без прямого диалога с Москвой: Зеленский объяснил, как Украина получает сигналы от России
- Украина получает сигналы от России через США, не имея прямого диалога с Москвой.
- Зеленский отметил, что США озвучивают позицию России во время переговоров с украинской делегацией.
Украина не ведет прямого диалога с Россией. Все сигналы от Кремля сейчас передаются через Соединенные Штаты Америки.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время общения с журналистами.
Что сказал Зеленский о коммуникации с Россией сейчас?
Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас американская сторона во время раундов переговоров с украинской делегацией фактически озвучивает позицию России.
У нас нет диалога прямого с российской стороной. В диалоге с американской стороной они, если можно так сказать, представляют российскую сторону, потому что они говорят об их сигналах, требования, шаги, готовность или неготовность,
– сказал глава государства.
Он отметил, что Украина в диалоге с США обсуждает не только двусторонние отношения и гарантии безопасности, но и реагирует на сигналы со стороны России.
Президент добавил, что если давление со стороны США и партнеров будет расти и одновременно будет настоящее стремление Вашингтона завершить войну, именно Россия должна идти на компромиссы.
Что сейчас говорят о мирных переговорах стороны?
Владимир Зеленский заявил, что в Берлине Украина проведет переговоры с европейскими партнерами и делегацией США относительно гарантий безопасности и восстановления страны после войны. По словам президента, это значительный шанс приблизиться к миру.
Президент США Дональд Трамп, свою очередь, сказал, что продолжается работа над оценкой возможности заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. В то же время американский лидер признал сложность всей ситуации.
В то же время Кремль постоянно отказывается от идей с перемирием и от предложений Украины. Помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что Москва до сих пор не видела обновленных предложений США после переговоров с Украиной, но отметил, что, вероятно, некоторые из пунктов документа Москва точно не примет.