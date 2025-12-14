Без прямого діалогу з Москвою: Зеленський пояснив, як Україна отримує сигнали від Росії

Україна не веде прямого діалогу з Росією. Всі сигнали від Кремля наразі передаються через Сполучені Штати Америки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час спілкування із журналістами.

Що сказав Зеленський про комунікацію з Росією зараз?

Володимир Зеленський підкреслив, що наразі американська сторона під час раундів переговорів з українською делегацію фактично озвучує позицію Росії.

У нас немає діалогу прямого з російською стороною. В діалозі з американською стороною вони, якщо можна так сказати, представляють російську сторону, тому що вони кажуть про їх сигнали, вимоги, кроки, готовність або неготовність,

– сказав глава держави.

Він зазначив, що Україна в діалозі зі США обговорює не лише двосторонні відносини та гарантії безпеки, а й реагує на сигнали з боку Росії.

Президент додав, що якщо тиск з боку США та партнерів зростатиме і водночас буде справжнє прагнення Вашингтона завершити війну, саме Росія має йти на компроміси.

Що зараз говорять про мирні переговори сторони?