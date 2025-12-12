Зеленский объяснил видение США по территориям и что такое "демилитаризованная зона"
- США предлагают создание "свободной экономической зоны" на Донбассе, что вызывает беспокойство в Украине из-за возможных рисков.
- Украина настаивает на паритетном и справедливом компромиссе.
Владимир Зеленский объяснил, что Соединенные Штаты предлагают формат так называемой "свободной экономической зоны" на Донбассе. Однако этот вариант имеет риски и не до конца отвечает интересам Украины.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает 24 Канал.
Какое понимание США относительно территорий?
Владимир Зеленский заявил, что вопрос территорий в переговорах остается одним из самых чувствительных. Украина отмечает, что желание России захватить весь Донбасс неприемлемо, а любой компромисс должен быть справедливым.
Президент объяснил, что США предлагают Украине выйти из части Донецкой области и создать "свободную экономическую зону". Россия же называет ее "демилитаризованной зоной".
В то же время россияне, по этому видению, не должны заходить на эту территорию, но речь не идет о взаимном отводе сил. По словам Зеленского, остается открытым вопрос, кто будет управлять этой "зоной" и как там будут гарантировать безопасность.
Кто будет управлять этой территорией, которую они называют уже "свободной экономической зоной" или "демилитаризованной зоной", – они не знают. Вот так примерно сейчас выглядит компромиссное видение Соединенных Штатов Америки,
– сказал лидер Украины.
Украина настаивает, что если речь идет о компромиссе, то он должен быть паритетным. "Если одни отошли на 10 километров, то и другие – на 10 километров" и все это под мониторингом, добавил Зеленский.
Какая позиция у России?
Советник диктатора Путина Ушаков предположил, что Россия может отвести войска из демилитаризованной зоны на Донбассе. В то же время добавил, что контролировать ее будут Росгвардия и полиция.
По данным ISW, Россия полностью отвергла несколько пунктов американского мирного плана. Речь идет о замораживании линии фронта в Запорожской и Херсонской областях, гарантии безопасности для Украины и подтверждение ее суверенитета.