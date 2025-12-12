Зеленский объяснил видение США по территориям и что такое "демилитаризованная зона"

Владимир Зеленский объяснил, что Соединенные Штаты предлагают формат так называемой "свободной экономической зоны" на Донбассе. Однако этот вариант имеет риски и не до конца отвечает интересам Украины.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Какое понимание США относительно территорий?

Владимир Зеленский заявил, что вопрос территорий в переговорах остается одним из самых чувствительных. Украина отмечает, что желание России захватить весь Донбасс неприемлемо, а любой компромисс должен быть справедливым.

Президент объяснил, что США предлагают Украине выйти из части Донецкой области и создать "свободную экономическую зону". Россия же называет ее "демилитаризованной зоной".

В то же время россияне, по этому видению, не должны заходить на эту территорию, но речь не идет о взаимном отводе сил. По словам Зеленского, остается открытым вопрос, кто будет управлять этой "зоной" и как там будут гарантировать безопасность.

Кто будет управлять этой территорией, которую они называют уже "свободной экономической зоной" или "демилитаризованной зоной", – они не знают. Вот так примерно сейчас выглядит компромиссное видение Соединенных Штатов Америки,

– сказал лидер Украины.

Украина настаивает, что если речь идет о компромиссе, то он должен быть паритетным. "Если одни отошли на 10 километров, то и другие – на 10 километров" и все это под мониторингом, добавил Зеленский.

Какая позиция у России?