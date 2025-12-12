Зеленський пояснив бачення США щодо територій і що таке "демілітаризована зона"

Володимир Зеленський пояснив, що Сполучені Штати пропонують формат так званої "вільної економічної зони" на Донбасі. Проте цей варіант має ризики та не до кінця відповідає інтересам України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

Яке розуміння США щодо територій?

Володимир Зеленський заявив, що питання територій у перемовинах залишається одним із найчутливіших. Україна наголошує, що бажання Росії захопити увесь Донбас є неприйнятними, а будь-який компроміс має бути справедливим.

Президент пояснив, що США пропонують Україні вийти з частини Донеччини та створити "вільну економічну зону". Росія ж називає її "демілітаризованою зоною".

Водночас росіяни, за цим баченням, не мають заходити на цю територію, але не йдеться про взаємне відведення сил. За словами Зеленського, залишається відкритим питання, хто управлятиме цією "зоною" та як там гарантуватимуть безпеку.

Хто керуватиме цією територією, яку вони називають вже "вільною економічною зоною" або "демілітаризованою зоною", – вони не знають. Ось так приблизно зараз виглядає компромісне бачення Сполучених Штатів Америки,

– сказав лідер України.

Україна наполягає, що якщо йдеться про компроміс, то він має бути паритетним. "Якщо одні відійшли на 10 кілометрів, то й інші – на 10 кілометрів" і все це під моніторингом, додав Зеленський.

Яка позиція у Росії?