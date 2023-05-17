"Мирный план" для Украины лидеров африканских государств: как отреагировали у Зеленского

17 мая 2023, 15:50
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Источник:

"РБК-Украина"

Лидеры африканских государств хотят представить собственный "мирный план" по окончанию войны в Украине. На это уже отреагировали у Зеленского.

Как оказалось, президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал инициативу ЮАР по "мирному плану". Напомним, что лидер Южной Африки Сирил Рамафоса в марте 2022 года впервые объявил, что его правительство попросило "сыграть роль посредника" в российско-украинской войне.

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Как у Зеленского отреагировали на "мирный план" ЮАР

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров подтвердил, что 13 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса действительно информировал Зеленского о намерении приехать в Украину в составе миссии от нескольких африканских стран.

Таким образом, украинский лидер готов принять миссию ЮАР и выслушать их предложения.

Зеленский готов принять высоких гостей в Украине, выслушать их предложения, рассказать об украинской "формуле мира" и пригласить присоединиться к ее реализации,
– рассказал Никифоров.

Что этому предшествовало

  • Президент ЮАР сообщал, что перед визитом делегации он позвонил 12 мая Путину, а 13 – Владимиру Зеленскому. В то же время оба лидера согласились принять делегацию.
  • Сирил Рамафоса рассказал, что африканские страны предложили новую инициативу, чтобы помочь покончить с российской войной. К тому же участие в посреднических усилиях будут принимать Замбия, Сенегал, Республика Конго, Уганда, Египет и Южная Африка.
  • Президент ЮАР подчеркнул, что война, развязанная Россией против Украины, повлияла на жизнь многих африканцев относительно продовольственной безопасности, поскольку выросли цены на удобрения, зерновые культуры, топливо и так далее.
  • Кстати, о телефонном разговоре с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой Зеленский сообщил 13 мая. Он подтвердил, что лидеры говорили о формуле мира, справедливости, а также о том, что "наш мир должен быть объединен правилами международного права".

Автор: Софія Ковнір