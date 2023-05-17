Об этом заявил заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква. В то же время, чиновник подчеркнул, что единственным реалистическим планом является формула мира, которую предложил президент Владимир Зеленский.

Обратите внимание Делегация стран Африки представит мирный план: договорились о встрече с Зеленским и Путиным

Украина готова выслушать идеи о мире

Игорь Жовква отметил, что Украине известно о "мирном плане", предложенном Китайом, а на прошлой неделе Киев посетил представитель президента Бразилии с предложениями мирного урегулирования. Заместитель главы Офиса Президента подчеркнул, что Украина готова выслушать все предложения, но поскольку война идет на территории Украины, реализовывать наша страна будет именно украинский план.

Мы знаем о китайских идеях. На минувшей неделе Киев посетил представитель президента Бразилии. Все предложения будут рассмотрены,

– подчеркнул Жовква.

Делегация африканских лидеров посетит Киев и Москву

Президент Южной Африки Сирил Рамафоса заявил, что он вместе с лидерами Замбии, Сенегала, Республики Конго, Уганды и Египта посетит Киев и Мокву, чтобы встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским и кремлевским диктатором Владимиром Путиным и предложить им новую инициативу, чтобы помочь войне.

По словам Рафамосы, перед визитом делегации он позвонил 12 мая Путину, а 13 – Владимиру Зеленскому. При этом оба лидера согласились принять делегацию.

Президент ЮАР также подчеркнул, что война, развязанная Россией против Украины, повлияла на жизнь многих африканцев относительно продовольственной безопасности. Ведь выросли цены на удобрения, зерновые культуры, топливо и т.д.