Для этого они посетят и Киев, и Москву. О плане делегации посетить столицу Украины и России Сирил Рамафоса сообщил во вторник в Кейптауне на совместном брифинге с премьер-министром Сингапура.

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Президент ЮАР говорил с Зеленским и Путиным

По словам Президента ЮАР, перед визитом делегации он позвонил 12 мая Путину, а 13 – Владимиру Зеленскому. При этом оба лидера согласились принять делегацию.

Эта миротворческая миссия является вкладом в другие аналогичные миссии, направленные на то, чтобы закончить этот конфликт,

– сказал Сирил Рамафоса.

Сирил Рамафоса подчеркнул, что африканские страны предложили новую инициативу, чтобы помочь покончить с российской войной. При этом в посреднических усилиях будут принимать участие Замбия, Сенегал, Республика Конго, Уганда, Египет и Южная Африка.

Война в Украине влияет на африканские народы

Президент ЮАР также подчеркнул, что война, развязанная Россией против Украины, повлияла на жизнь многих африканцев относительно продовольственной безопасности. Ведь выросли цены на удобрения, зерновые культуры, топливо и другое.

Главными для наших дискуссий являются усилия по мирному разрешению разрушительного конфликта в Украине, его цена для человеческих жизней и влияние на африканский континент,

– подчеркнул Сирил Рамафоса.

О чем говорил Зеленский и Рамафоса

О телефонном разговоре с лидером ЮАР Владимир Зеленский сообщил 13 мая в вечернем видеообращении. Он подтвердил, что лидеры говорили о формуле мира, справедливости, а также о том, что "наш мир должен быть объединен правилами международного права".

"Каждый, кто будет помогать агрессору оружием, будет соучастником со всеми вытекающими последствиями. Призвал господина Президента присоединиться вместе с другими странами мира, всех континентов, Африки к совместной работе для реализации нашей формулы мира", – подчеркнул Владимир Зеленский.