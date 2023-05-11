Такое заявление сделал посол США в ЮАР Рубен Бригете. По его словам, Южно-Африканская Республика поставляла боеприпасы в Россию с помощью корабля, который в декабре прошлого года пришвартовался к военно-морской базе Саймонстаун в Кейптауне.
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Какие доказательства приводят в США
По словам посла, в период с 6 по 8 декабря 2022 США зафиксировали стоянку грузового корабля на военно-морской базе Саймонстаун. Штаты считают, что тогда представители ЮАР грузили оружие и боеприпасы на это судно, которое затем отправилось в страну-агрессорку.
Во время брифинга Бригетти сообщил журналистам, что правительство США серьезно отнеслось к этому вопросу.
Вооружение россиян – чрезвычайно серьезная проблема и мы (США – 24 Канал) не считаем эту проблему решенной,
– сказал Бригетти.
Более того, на вопрос о точности данных разведки посол ответил, что готов поставить на это свою жизнь.
По данным американской разведки, судно Lady R зашло в военно-морскую базу в декабре. Еще тогда ситуация вызывала спекуляции и опасения.
Посол подчеркнул, что другие опасения американских чиновников по ЮАР касаются участия страны в военных учениях с Россией и Китаем в годовщину вторжения в Украину.
Как отреагировали в ЮАР
Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что его правительство уже изучает сообщения о том, что страна снабжала оружие России.
"Этот вопрос рассматривается, и со временем мы сможем об этом говорить", – сказал президент.
ЮАР и Римский устав: кратко
- ЮАР заявила, что ордер на арест Путина – это "палки в колесах". Там отметили, что "не смогут нормально организовать саммит БРИКС в таких условиях".
- Южно-Африканская Республика объявила о выходе из Международного уголовного суда. Соответствующее решение приняла руководящая партия "Африканский национальный конгресс".
- Однако уже на следующий день в офисе президента ЮАР опровергли это заявление. Там отметили, что президент "ошибочно утвердил это решение".