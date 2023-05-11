Таку заяву зробив посол США у ПАР Рубен Брігеті. За його словами, Південно-Африканська Республіка постачала боєприпаси до Росії за допомогою корабля, який у грудні минулого року пришвартувався до військово-морської бази Саймонстаун у Кейптауні.

Дивіться також Путіна попросили не приїжджати до ПАР, бо змушені будуть заарештувати, – ЗМІ

Які докази наводять у США

За словами посла, у період з 6 по 8 грудня 2022 року США зафіксували стоянку вантажного корабля на військово-морській базі Саймонстаун. Штати вважають, що, власне, тоді представники ПАР вантажили зброю та боєприпаси на це судно, яке потім вирушило до країни-агресорки.

Під час брифінгу Брігеті повідомив журналістам, що уряд США серйозно поставився до цього питання.

Озброєння росіян – надзвичайно серйозна проблема і ми (США – 24 Канал) не вважаємо цю проблему вирішеною,

– сказав Брігеті.

Ба більше, на запитання про точність даних розвідки посол відповів, що готовий поставити на це своє життя.

За даними американської розвідки, судно Lady R зайшло до військово-морської бази у грудні. Ще тоді ця ситуація викликала спекуляції та побоювання.

Посол наголосив, що інші побоювання американських чиновників щодо ПАР стосуються участі країни у військових навчаннях із Росією та Китаєм у річницю вторгнення в Україну.

Як відреагували в ПАР

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що його уряд вже вивчає повідомлення про те, що країна постачала зброю Росії.

"Це питання розглядається, і з часом ми зможемо про це говорити", – сказав президент.

ПАР і Римський статут: коротко