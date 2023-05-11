Таку заяву зробив посол США у ПАР Рубен Брігеті. За його словами, Південно-Африканська Республіка постачала боєприпаси до Росії за допомогою корабля, який у грудні минулого року пришвартувався до військово-морської бази Саймонстаун у Кейптауні.
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Які докази наводять у США
За словами посла, у період з 6 по 8 грудня 2022 року США зафіксували стоянку вантажного корабля на військово-морській базі Саймонстаун. Штати вважають, що, власне, тоді представники ПАР вантажили зброю та боєприпаси на це судно, яке потім вирушило до країни-агресорки.
Під час брифінгу Брігеті повідомив журналістам, що уряд США серйозно поставився до цього питання.
Озброєння росіян – надзвичайно серйозна проблема і ми (США – 24 Канал) не вважаємо цю проблему вирішеною,
– сказав Брігеті.
Ба більше, на запитання про точність даних розвідки посол відповів, що готовий поставити на це своє життя.
За даними американської розвідки, судно Lady R зайшло до військово-морської бази у грудні. Ще тоді ця ситуація викликала спекуляції та побоювання.
Посол наголосив, що інші побоювання американських чиновників щодо ПАР стосуються участі країни у військових навчаннях із Росією та Китаєм у річницю вторгнення в Україну.
Як відреагували в ПАР
Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що його уряд вже вивчає повідомлення про те, що країна постачала зброю Росії.
"Це питання розглядається, і з часом ми зможемо про це говорити", – сказав президент.
ПАР і Римський статут: коротко
- ПАР заявила, що ордер на арешт Путіна – це "палиці в колесах". Там зазначили, що "не зможуть нормально організувати саміт БРІКС у таких умовах".
- Південно-Африканська Республіка оголосила про вихід з Міжнародного кримінального суду. Відповідне рішення ухвалила керівна партія "Африканський національний конгрес".
- Однак уже наступного дня в офісі президента ПАР спростували цю заяву. Там зауважили, що президент "помилково затвердив це рішення".