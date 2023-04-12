В августе 2023 года возможен выход за пределы безопасного пространства Путина – он должен отправиться на саммит, организованный Южно-Африканской Республикой. Кремлевский диктатор уже подтвердил свое участие.

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В ЮАР озадачены ордером на арест Путина

Ожидается, что саммит БРИКС состоится в августе. В блок входят Россия, Индия, Бразилия, Китай и Южная Африка. Однако ЮАР, где состоится мероприятие, является членом МУС, то есть она должна осуществить арест, если Путин туда приедет.

Ожидается, что все главы государств примут участие в саммите. Но теперь у нас есть палка в колесе в виде этого ордера МУС. Это диктует необходимость дальнейших договоренностей по поводу того, как этим управлять, и эти договоренности уже ведутся. Как только они будут завершены, будут сделаны необходимые заявления,

– заявил спикер президента ЮАР Винсент Магвеня.

Следует отметить, что ордер МУС на арест Путина основывается на обвинениях России в незаконной депортации украинских детей. Россия не признает МУС. Более того, Кремль назвал его решение "возмутительным и неприемлемым", мол "любые решения такого рода ничтожны для Российской Федерации с точки зрения права".

Мария Львова-Белова, уполномоченная по правам ребенка, также была обвинена МУС в военном преступлении незаконной депортации детей из Украины.

Обратите внимание! Путин рискует быть арестованным в 123 государствах мира, являющихся подписантами Римского устава – договора, учредившего Международный уголовный суд. МУС отвечает за четыре основных преступления: геноцид, преступления против человечества, военные преступления и преступления агрессии.

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Почему ЮАР будет вынуждена выдать Путина

Вероятность того, что президент ЮАР Сирил Рамафоса прикажет своим войскам задержать Путина, считается очень отдаленной. У Южной Африки уже есть подобная история – страна отказалась арестовать президента Судана Омара аль-Башира, на которого МУС также выдал ордер во время его визита в 2015 году.

Следует заметить, что такое поведение ЮАР бросит еще большую тень на страну. Поэтому эксперты предполагают, что Путина могут попросить просто не появляться на саммите лично.

В то же время, не исключено, что Путин может быть арестован в другой стране, возможно даже в самой России. Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что кремлевский диктатор в любой момент может предстать перед судом. И не стоит считать, что это нечто маловероятное.

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Никто не должен чувствовать, что у него есть свобода действий. Никто не должен чувствовать, что может действовать свободно, и уж точно никто не должен чувствовать, что может действовать и безнаказанно совершать геноцид, преступления против человечности или военные преступления. Те, кто считает что невозможно привлечь к ответственности Путина, не понимают истории", – заявил Хан.

По его словам, главные нацистские военные преступники, бывший президент Югославии Милошевич, бывший политик боснийских сербов Караджич, бывший президент Либерии Тейлор, бывший премьер-министр Жан Камбанда из Руанды и так далее – все они были могущественными, влиятельными людьми и все же они оказались в залах суда, где их поведение рассматривали независимые судьи.

"И это также дает повод надеяться, что закон, как бы это ни было тяжело, может быть верховным", – подчеркнул Хан.