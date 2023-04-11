Нападение России на Украину в резолюции ООН осудило 141 государство, еще 35 воздержались, а представители 12 стран не присутствовали во время голосования. Лишь 5 государств выступили против резолюции, то есть в поддержку действий России. При этом лидеры ряда государств поддерживают общение с оккупантом.

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Изоляции не получилось: количество звонков к Путину возросло

Количество визитов Путина в другие страны значительно сократилось, но телефонные разговоры с диктатором даже участились. Журналисты подсчитали количество телефонных разговоров и личных встреч Владимира Путина с руководителями других государств, которые состоялись с 24 февраля 2022 по 30 марта 2023, то есть за первые 400 дней полномасштабное вторжение российской армии на территорию Украины.

Они разделили общение Путина с зарубежными коллегами на четыре условные группы:

"украинский вопрос",

"новые союзы",

"урегулирование региональных конфликтов"

и прочее".

За последние 400 дней количество телефонных разговоров Путина с руководителями других государств увеличилось. Правда, значительные изменения отмечаются в географии контактов.



Лидеры каких стран общались с Путиным за 2022 – 2023 год

Какие страны больше всего контактировали с Путиным в "украинском вопросе"

С первого дня полномасштабного вторжения российских войск в Украину западные лидеры разделились на тех, кто пытался максимально изолировать Россию и перекрыть с ней любое общение (в том числе США и Великобритания) и тех, кто пытался повлиять на Путина дипломатическим путем.

Среди представителей второго лагеря наиболее активную дипломатическую позицию продемонстрировали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. Однако следует отметить, что с начала 2023 года ни Макрон, ни Шольц не разговаривали по телефону с Путиным.

Среди абсолютных лидеров по количеству разговоров и встреч с Путиным в этой группе – президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Израиль. Также у президента России были телефонные переговоры с руководителями Италии, Норвегии, Финляндии, Люксембурга, Австрии, Индонезии. Кроме того, он трижды разговаривал с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и разговаривал с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.



Переговорщики с Путиным в "украинском вопросе"

"Новые союзы": с кем Путин видит будущее России

Из-за санкций и утраты западных партнеров Путин пытается наладить связи с новыми странами. В лидерах переговорщиков с Путиным Сирия, Китай, Иран, Казахстан, Узбекистан, страны Сахеля и Африканского континента, Бразилия, Индия, ЮАР, Саудовская Аравия, Тегеран. Примечательно, что между Путиным и его ближайшим соратником Александром Лукашенко было почти вдвое меньше разговоров, чем до начала полномасштабного вторжения. В то же время увеличилось количество личных встреч.



Новые "союзники" Путина

Кроме того, во время российско-украинской войны Путин пытается активно влиять на разрешение локальных конфликтов, в которых Россия имеет прямое влияние хотя бы на одну из сторон. Так что, если не учитывать Сирию, диктатор тесно общается с Арменией, Кыргызстаном, Таджикистаном, Палестиной, Сербией, Азербайджаном и даже Венгрией.



"Миротворческая миссия" Путина