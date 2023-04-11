Напад Росії на Україну в резолюції ООН засудила 141 держава, ще 35 утрималися, а представники 12 країн не були присутні під час голосування. Лише 5 держав виступили проти резолюції, тобто на підтримку дій Росії. При цьому лідери низки держав підтримують спілкування з окупантом.

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Ізоляції не вийшло: кількість дзвінків до Путіна зросла

Кількість візитів Путіна до інших країн значно скоротилася, але телефонні розмови з диктатором навіть почастішали. Журналісти підрахували кількість телефонних розмов та особистих зустрічей Володимира Путіна з керівниками інших держав, які відбулися з 24 лютого 2022 року по 30 березня 2023 року, тобто за перші 400 днів повномасштабне вторгнення російської армії на територію України.

Вони розділили спілкування Путіна із закордонними колегами на чотири умовні групи:

"українське питання",

"нові спілки",

"врегулювання регіональних конфліктів"

та "інше".

За останні 400 днів кількість телефонних розмов Путіна з керівниками інших держав навіть збільшилася. Щоправда, значні зміни зазначаються у географії контактів.



Лідери яких країн спілкувались з Путіним за 2022 – 2023 рік

Які країни найбільше контактували з Путіним в "українському питанні"

З першого дня повномасштабного вторгнення російських військ в Україну західні лідери розділилися на тих, хто намагався максимально ізолювати Росію та перекрити з нею будь-яке спілкування (зокрема, США та Велика Британія), та тих, хто намагався вплинути на Путіна дипломатичним шляхом.

Серед представників другого табору найбільш активну дипломатичну позицію продемонстрували президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Проте варто зазначити, що з початку 2023 року ні Макрон, ні Шольц не розмовляли телефоном із Путіним.

Серед абсолютних лідерів за кількістю розмов та зустрічей із Путіним у цій групі – президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган та Ізраїль. Також президент Росії мав телефонні переговори із керівниками Італії, Норвегії, Фінляндії, Люксембургу, Австрії, Індонезії. Крім того, він тричі розмовляв із головою Європейської ради Шарлем Мішелем і мав одну телефонну розмову з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.



Перемовники з Путіним в "українському питанні"

"Нові союзи": з ким Путін бачить майбутнє Росії

Через санкції та втрату західних партнерів Путін намагається налагодити зв'язки з новими країнами. У лідерах перемовників з Путіним Сирія, Китай, Іран, Казахстан, Узбекистан, країни Сахеля та Африканського континенту, Бразилія, Індія, ПАР, Саудівська Аравія, Тегеран. Примітно, що між Путіним та його найближчим соратником Олександром Лукашенком було майже вдвічі менше телефонних розмов ніж до початку повномасштабного вторгнення. Водночас збільшилась кількість особистих зустрічей.



Нові "союзники" Путіна

Крім цього, під час російсько-української війни Путін намагається активно впливати на вирішення локальних конфліктів, у яких Росія має прямий вплив хоча б на одну зі сторін. Тож, якщо не враховувати Сирію, диктатор тісно спілкується з Вірменією, Киргизстаном, Таджикистаном, Палестиною, Сербією, Азербайджаном та навіть Угорщиною.



Миротворча місія Путіна