Об этом в эфире 24 Канала заявил политолог-международник Максим Яли. Он уверен, что ЮАР найдет механизмы, как обойти ордер МКС. Уже был прецедент.

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Визит состоится

ЮАР раньше успела отличиться невыполнением решений МКС, когда приезжал лидер Судана и ему тоже был выписан ордер, отметил Максим Яли. Поэтому, если Путин решится посетить саммит, его не арестуют.

"Вы понимаете разницу: Судан и Россия. Как бы мы к ней ни относились, я имею в виду с точки зрения военного и экономического потенциалов. Поэтому я убежден, что этот визит с большой долей вероятности состоится. Что произойдет до этого мы не знаем", – сказал эксперт.

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ЮАР идет вразрез США

Максим Яли отмечает, что БРИКС создавалась в противовес Альянсам США и G7. А сейчас политика той же Бразилии или Китая де-факто пророссийская.

"Они пытаются получать выгоду и на Западе, и на Востоке. А Китай вкладывал большие инвестиции в ЮАР в частности", – отметил спикер.

Он подчеркнул, что своим визитом в Россию Си Цзиньпин красноречиво показал: никакие ордера для него ничего не значат.

"Китай создает собственную систему международных отношений и вообще его цель – заменить США на верхушке и стать страной №1. А для этого нужно дискредитировать все действующие механизмы, которые препятствуют этому. МКС именно такой", – резюмировал Максим Яли.

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