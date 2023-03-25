В этом уверен политолог Олег Кошель. В интервью 24 Каналу он заявил о десятках стран, которые будут готовы передать Путина правосудию. В частности, и Армения, которая 24 марта ратифицировала Римский устав.
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"Каждая власть и государство, желающее сохранить лицо, должны публично говорить: добро пожаловать в нашу страну, но здесь вас ждет арест", – отметил спикер.
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Чьи заявления крайне важны
Из всех этих десятков заявлений для Украины важны сигналы от стран Южной Америки, некоторых стран Африки и Индии, считает Кошель. Особенно последней, поскольку Индия сохраняла "мягкий нейтралитет" и входит в так называемую "безопасную четверку".
"В нее входят США, Индия, Япония и Австралия, которые наращивают свой потенциал в Тихоокеанском регионе. Это один из самых больших вызовов для Китая и России, как временного вассала. Поэтому для нас эти заявления очень важны", – подчеркнул эксперт.
Как реагирует Россия
На все предыдущие события и мировые заявления Россия пока реагирует истерическим смехом. В своих выступлениях одиозные лидеры играют в игру "арестуют – не арестуют". Но обращать на них внимание не следует, считает политолог. Поскольку все это рассчитано исключительно на внутреннего потребителя.
За последний год войны все заявления на 99% делаются для внутренней аудитории. Такого себе обывателя, который проснулся, протрезвел, послушал своего президента и дальше остается доволен,
– иронически резюмировал Олег Кошель.
Арест Путина: какие страны поддержали
- Германия первой отреагировала и готова арестовать Путина, если тот окажется на территории государства. В ответ так называемый заместитель министра информации псевдореспублики "ДНР" Даниил Безсонов пригрозил захватить Германию.
- Австрия в своем заявлении подчеркнула, что иммунитета перед судом главы государств не имеют. Все лица, разыскиваемые Судом, должны быть арестованы.
- 24 марта Армения ратифицировала Римский устав, и это еще плюс одна страна, где Путина ждет арест. Это решение является окончательным и вступает в силу с момента опубликования. Напомним, что процесс ратификации Армения начала 20 марта.