В этом уверен политолог Олег Кошель. В интервью 24 Каналу он заявил о десятках стран, которые будут готовы передать Путина правосудию. В частности, и Армения, которая 24 марта ратифицировала Римский устав.

Смотрите также Зеленский отверг компромисс с Путиным после ордера на его арест в Гааге

"Каждая власть и государство, желающее сохранить лицо, должны публично говорить: добро пожаловать в нашу страну, но здесь вас ждет арест", – отметил спикер.

Дмитрий Медведев ошеломил безумным заявлением: смотреть видео

Чьи заявления крайне важны

Из всех этих десятков заявлений для Украины важны сигналы от стран Южной Америки, некоторых стран Африки и Индии, считает Кошель. Особенно последней, поскольку Индия сохраняла "мягкий нейтралитет" и входит в так называемую "безопасную четверку".

"В нее входят США, Индия, Япония и Австралия, которые наращивают свой потенциал в Тихоокеанском регионе. Это один из самых больших вызовов для Китая и России, как временного вассала. Поэтому для нас эти заявления очень важны", – подчеркнул эксперт.

Как реагирует Россия

На все предыдущие события и мировые заявления Россия пока реагирует истерическим смехом. В своих выступлениях одиозные лидеры играют в игру "арестуют – не арестуют". Но обращать на них внимание не следует, считает политолог. Поскольку все это рассчитано исключительно на внутреннего потребителя.

За последний год войны все заявления на 99% делаются для внутренней аудитории. Такого себе обывателя, который проснулся, протрезвел, послушал своего президента и дальше остается доволен,

– иронически резюмировал Олег Кошель.

Арест Путина: какие страны поддержали