Для цього вони відвідають і Київ, і Москву. Про план делегації відвідати столиці України та Росії Сиріл Рамафоса повідомив у вівторок у Кейптауні на спільному брифінгу з прем’єр-міністром Сінгапуру.

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Президент ПАР говорив з Зеленським та Путіним

За словами Президента ПАР, перед візитом делегації він зателефонував 12 травня Путіну, а 13 – Володимиру Зеленському. При цьому обидва лідери погодилися прийняти делегацію.

Ця миротворча місія є внеском в інші аналогічні місії, спрямовані на те, щоб закінчити цей конфлікт,

– сказав Сиріл Рамафоса.

Сиріл Рамафоса підкреслив, що африканські країни запропонували нову ініціативу, щоб допомогти покласти край російській війні. При цьому участь у посередницьких зусиллях братимуть Замбія, Сенегал, Республіка Конго, Уганда, Єгипет та Південна Африка.

Війна в Україні впливає на африканські народи

Президент ПАР також підкреслив, що війна, яку розв'язала Росія проти України, вплинула на життя багатьох африканців щодо продовольчої безпеки. Адже зросли ціни на добрива, зернові культури, паливо тощо.

Головними для наших дискусій є зусилля щодо мирного вирішення руйнівного конфлікту в Україні, його ціна для людських життів і вплив на африканський континент,

– підкреслив Сиріл Рамафоса.

Про що говорив Зеленський та Рамафоса

Про телефонну розмову з лідером ПАР Сирілом Рамафосою Володимир Зеленський повідомив 13 травня у вечірньому відеозверненні. Він підтвердив, що лідери говорили про формулу миру, справедливість, а також про те, що "наш світ має бути обʼєднаний правилами міжнародного права".

"Кожен, хто допомагатиме агресору зброєю, буде співучасником з усіма наслідками. Закликав пана Президента долучитися разом з іншими країнами світу, всіх континентів, Африки до спільної роботи для реалізації нашої формули миру", – наголосив Володимир Зеленський.