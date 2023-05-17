"Мирний план" для України лідерів африканських держав: як відреагували у Зеленського
Джерело:"РБК-Україна"
Лідери африканських держав хочуть представити власний "мирний план" щодо закінчення війни в Україні. На це вже відреагували у Зеленського.
Як виявилось, президент України Володимир Зеленський привітав ініціативу ПАР щодо "мирного плану". Нагадаємо, що лідер Південної Африки Сиріл Рамафоса у березні 2022 року вперше оголосив, що його уряд попросили "зіграти роль посередника" у російсько-українській війні.
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Як у Зеленського відреагували на "мирний план" ПАР
Прессекретар президента Сергій Никифоров підтвердив, що 13 травня президент ПАР Сиріл Рамафоса справді інформував Зеленського про намір приїхати до України у складі місії від кількох африканських країн.
Таким чином, український лідер готовий прийняти місію ПАР та вислухати їхні пропозиції.
Зеленський готовий прийняти високих гостей в Україні, вислухати їхні пропозиції, розповісти про українську "формулу миру" та запросити приєднатися до її реалізації,
– розповів Никифоров.
Що цьому передувало
- Президента ПАР повідомляв, що перед візитом делегації він зателефонував 12 травня Путіну, а 13 – Володимиру Зеленському. Водночас обидва лідери погодилися прийняти делегацію.
- Сиріл Рамафоса розповів, що африканські країни запропонували нову ініціативу, щоб допомогти покласти край російській війні. До того ж участь у посередницьких зусиллях братимуть Замбія, Сенегал, Республіка Конго, Уганда, Єгипет та Південна Африка.
- Президент ПАР наголосив, що війна, яку розв'язала Росія проти України, вплинула на життя багатьох африканців щодо продовольчої безпеки, оскільки зросли ціни на добрива, зернові культури, паливо тощо.
- До речі, про телефонну розмову з лідером ПАР Сирілом Рамафосою Зеленський повідомив 13 травня. Він підтвердив, що лідери говорили про формулу миру, справедливість, а також про те, що "наш світ має бути обʼєднаний правилами міжнародного права".