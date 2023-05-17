Как оказалось, президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал инициативу ЮАР по "мирному плану". Напомним, что лидер Южной Африки Сирил Рамафоса в марте 2022 года впервые объявил, что его правительство попросило "сыграть роль посредника" в российско-украинской войне.

Обратите внимание Украина согласилась принять мирную миссию африканских лидеров: что в ОП говорят об инициативе

Как у Зеленского отреагировали на "мирный план" ЮАР

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров подтвердил, что 13 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса действительно информировал Зеленского о намерении приехать в Украину в составе миссии от нескольких африканских стран.

Таким образом, украинский лидер готов принять миссию ЮАР и выслушать их предложения.

Зеленский готов принять высоких гостей в Украине, выслушать их предложения, рассказать об украинской "формуле мира" и пригласить присоединиться к ее реализации,

– рассказал Никифоров.

Что этому предшествовало