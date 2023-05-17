Як виявилось, президент України Володимир Зеленський привітав ініціативу ПАР щодо "мирного плану". Нагадаємо, що лідер Південної Африки Сиріл Рамафоса у березні 2022 року вперше оголосив, що його уряд попросили "зіграти роль посередника" у російсько-українській війні.

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Як у Зеленського відреагували на "мирний план" ПАР

Прессекретар президента Сергій Никифоров підтвердив, що 13 травня президент ПАР Сиріл Рамафоса справді інформував Зеленського про намір приїхати до України у складі місії від кількох африканських країн.

Таким чином, український лідер готовий прийняти місію ПАР та вислухати їхні пропозиції.

Зеленський готовий прийняти високих гостей в Україні, вислухати їхні пропозиції, розповісти про українську "формулу миру" та запросити приєднатися до її реалізації,

– розповів Никифоров.

Що цьому передувало