Путин получил обновленный проект мирного плана в начале января, – Bloomberg
- Путин получил проект мирного плана, согласованный Украиной и США, в начале января через помощника Кирилла Дмитриева.
- В Кремле положительно оценили действия американской стороны, признав, что работа над важными для Москвы вопросами началась.
Проект мирного плана, предварительно согласованный украинской и американской сторонами, был передан в Москву. Это дает Москве время ознакомиться с документом, подготовить замечания и предложения к предстоящей встрече с американской делегацией.
Об этом стало известно после интервью Стива Уиткоффа для Bloomberg TV.
Когда Путин получил проект мирного плана для ознакомления?
Источники издания Bloomberg сообщают, что российский диктатор получил согласованный Украиной и США проект мирного плана еще в начале января этого года. Документ неофициально был передан через помощника Путина Кирилла Дмитриева.
Таким образом Путин имел возможность заранее ознакомиться с разработанным планом, подготовить замечания или изменения перед предстоящим визитом Виткоффа и Кушнера в Москву.
В Кремле такие действия американской стороны оценили положительно, более того – восприняли это как шаг вперед.
"Многие вопросы, интересовавшие Москву, или отсутствовали, или сформулированы таким образом, который Кремль считал неудовлетворительным. Однако включение этих тем и тот факт, что работа над ними началась, было воспринято положительно", – говорится в статье.
Российское руководство считает, что зять Трампа, Джаред Кушнер помог структурировать переговорный процесс и установить рамки, управляющих дискуссиями.
Когда Уиткофф и Кушнер встретятся с Путиным?
Специальный посланник США Стив Уиткофф объявил о запланированной встрече с президентом России. Она должна состояться 22 января.
Сначала место проведения переговоров не уточнялось. Впоследствии в Кремле подтвердили планы сторон провести переговоры в Москве.
Они будут обсуждать почти готовый 20-пунктный план прекращения войны.