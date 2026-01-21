Путін отримав оновлений проєкт мирного плану на початку січня, – Bloomberg

Проєкт мирного плану, попередньо узгоджений українською та американською сторонами, було передано до Москви. Це дає Москві час ознайомитись із документом, підготувати зауваження та пропозиції до майбутньої зустрічі з американською делегацією.

Про це стало відомо після інтерв'ю Стіва Віткоффа для Bloomberg TV.

Коли Путін отримав проєкт мирного плану для ознайомлення?

Джерела видання Bloomberg повідомляють, що російський диктатор отримав узгоджений Україною та США проєкт мирного плану ще на початку січня цього року. Документ неофіційно був переданий через помічника Путіна Кирила Дмитрієва.

Таким чином Путін мав змогу заздалегідь ознайомитись із розробленим планом, підготувати зауваження чи зміни перед майбутнім візитом Віткоффа та Кушнера до Москви.

У Кремлі такі дії американської сторони оцінили позитивно, ба більше – сприйняли це як крок уперед.

"Багато питань, що цікавили Москву, або були відсутні, або сформульовані таким чином, який Кремль вважав незадовільним. Проте включення цих тем і той факт, що робота над ними розпочалася, було сприйнято позитивно", – мовиться у статті.

Російське керівництво вважає, що зять Трампа, Джаред Кушнер допоміг структурувати переговорний процес і встановити рамки, що керують дискусіями.

Коли Віткофф та Кушнер зустрінуться із Путіним?