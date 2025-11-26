Надо анализировать с холодным умом, военный сказал, как относится к мирному плану Трампа

"Мирный план" Дональда Трампа содержит неприемлемые условия для Украины, его уже раскритиковали как европейские лидеры, так и украинское общество. Однако все стоит воспринимать с холодным умом и оценивать реальные риски.

Об этом 24 Каналу рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, отметив, что среди них – уменьшение количества поддержки войска из-за надежды на скорое завершение войны. Более того, Украина должна иметь настоящие гарантии безопасности и сама решать вопрос о численности своего войска.

Смотрите также Буданов пользуется чрезвычайным уважением в сообществе разведчиков США, – американский журналист

Как военный относится к мирному плану Трампа?

По словам командира, каждый военный, как отдельный человек, имеет собственное мнение относительно "мирного плана". В то же время он видит определенные риски. Еще раньше, когда президент Дональд Трамп шел на выборы, он говорил, что завершит все за один день. Впоследствии выходили разные авторитетные люди, которые убеждали, что война завершится в январе следующего года.

"Далее – "мирный план" и происходит следующее: те, кто является военнообязанными, но до сих пор не мобилизовались, думают, что этого делать не надо, потому что война завершится в ближайшее время. Они думают, что уже не будут менять свой обычный образ жизни и потенциально рисковать", – отметил он.

Поэтому украинцы начали меньше донатить и добровольно вступать в Силы обороны. Кроме того, даже бизнесы, которые обслуживают военно-промышленный комплекс, думают, что зачем покупать комплектующие на миллионы гривен для тех, у кого не заключены контракты сейчас.

Поэтому мы проседаем с учетом возможного привлечения основного капитала войны людей в ВСУ, проседаем в донатах и в финансировании Сил обороны благодаря поддержке украинского народа, украинского бизнеса. Надо анализировать с холодным умом,

– подчеркнул он.

Между тем в стране-агрессоре россияне думают, что если будет завершение боевых действий, то надо срочно подписывать контракт с российским войском, чтобы получить деньги. И если стороны не подпишут договор, то война продолжится. Однако Украина не будет иметь больших возможностей для защиты, а у противника будет большое количество личного состава.

Кроме того, по мнению Федоренко, никто не может указывать Украине, какую она должна иметь численность армии. Это должны решать только Владимир Зеленский и Александр Сырский. Часто страны говорят, что мы не сможем удержать свое войско. Однако для него нужно еще больше, чем сейчас выделяют партнеры.

Заметьте! В одном из пунктов "мирного плана" есть условие об ограничении численности Вооруженных Сил до 600 000 человек. Кроме того, в тексте говорится о запрете вступления Украины в НАТО и признании оккупированных территорий российскими.

В случае завершения боевых действий, если стороны согласятся на "мирный план", военные, которые приобрели определенный опыт, экспертизы, начнут получать заработную плату без боевых. Однако это будет минимальная сумма и бойцы не захотят находиться в армии за эти деньги. Из-за этого мы потеряем экспертизу военных.

Соответственно, для содержания своего войска в одном из пунктов договора, который должен быть подписан, должно быть предусмотрено устойчивое финансирование нашими партнерами Вооруженных Сил Украины с учетом численности, до которой мы видим, что мы можем расшириться,

– объяснил он.

Если же перед замораживанием боевых действий Украина не будет иметь не только гарантий безопасности, но и четких шагов, это будет катастрофа для политической составляющей. На предстоящих выборах может твориться хаос.

Командир добавил, что до завершения каденции президента Трампа боевых действий активных снова не будет. Однако как только он покинет пост, а сейчас он уже на втором сроке, третий раз, согласно Конституции США, его не могут избирать, снова начнется война. Поэтому Украине сейчас надо сконцентрироваться на том, чтобы поддержать институт президента.

Последние новости о "мирном плане":