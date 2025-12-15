Сколько украинцев считают мирный план США неприемлемым: результаты опроса

Большинство украинцев отвергают мирный план Трампа, который предусматривает вывод украинских войск из Донбасса. Зато европейский вариант соглашения о завершении войны пользуется значительно большей поддержкой среди населения.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Киевский международный институт социологии.

Смотрите также Зеленский предлагает компромисс для нового раунда мирных переговоров по Украине, – NYT

Как украинцы относятся к мирным планам?

Киевский международный институт социологии провел всеукраинский опрос в период с 26 ноября по 13 декабря 2025 года среди 547 украинцев относительно войны России в Украине и ее мирного урегулирования.

Согласно результатам, 72% украинцев готовы одобрить мирный план, который предусматривает замораживание войны на нынешней линии фронта и надежные гарантии безопасности для Украины, однако без официального признания оккупированных территорий частью России.

В то же время 75% опрошенных отвергают любой вариант мирного соглашения, который предусматривает вывод украинских войск с Донбасса и ограничения ВСУ без четких гарантий безопасности.

Только 9% верят, что война может завершиться в начале 2026 года, а еще 14% – ожидают этого в первой половине следующего года.

Также опрос показал, что 62% украинцев готовы терпеть войну, сколько будет необходимо. В прошлом году людей с такой же позицией было 63%.

Опрос касался и доверия к лидеру страны и западным партнерам. Так, 61% имеет доверие к Владимиру Зеленскому, в то время, как 32% нет. В начале октября проценты были несколько иные – 60% и 35% соответственно. При этом только 9% поддерживают проведение выборов до завершения боевых действий.

Стало известно, что 49% граждан Украины доверяют ЕС, однако 23% – не верят западным партнерам. В то же время доверие к США с декабря 2024 значительно снизилось – с 41% до 21%, к НАТО – с 43% до 34%.

Справочно! Опрос проводился методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех регионах Украины, контролируемых правительством.

Что сейчас известно о ходе мирных переговоров?