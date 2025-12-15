Скільки українців вважають мирний план США неприйнятним: результати опитування

Більшість українців відкидають мирний план Трампа, який передбачає виведення українських військ із Донбасу. Натомість європейський варіант угоди щодо завершення війни користується значно більшою підтримкою серед населення.

Про це інформує 24 Канал із посиланням на Київський міжнародний інститут соціології.

Як українці ставляться до мирних планів?

Київський міжнародний інститут соціології провів всеукраїнське опитування в період з 26 листопада до 13 грудня 2025 року серед 547 українців щодо війни Росії в Україні та її мирного врегулювання.

Згідно з результатами, 72% українців готові схвалити мирний план, який передбачає заморожування війни на нинішній лінії фронту та надійні гарантії безпеки для України, однак без офіційного визнання окупованих територій частиною Росії.

Водночас 75% опитаних відкидають будь-який варіант мирної угоди, який передбачає виведення українських військ з Донбасу та обмеження ЗСУ без чітких гарантій безпеки.

Лише 9% вірять, що війна може завершитись на початку 2026 року, а ще 14% – очікують цього у першій половині наступного року.

Також опитування показало, що 62% українців готові терпіти війну, скільки буде необхідно. Минулого року людей із такою ж позицією було 63%.

Опитування стосувалось і довіри до лідера країни та західних партнерів. Так, 61% має довіру до Володимира Зеленського, в той час, як 32% ні. На початку жовтня відсотки були дещо інші – 60% та 35% відповідно. При цьому лише 9% підтримують проведення виборів до завершення бойових дій.

Стало відомо, що 49% громадян України довіряють ЄС, однак 23% – не вірять західним партнерам. Водночас довіра до США з грудня 2024 значно знизилась – з 41% до 21%, до НАТО – з 43% до 34%.

Довідково! Опитування проводилось методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України, контрольованих урядом.

Що наразі відомо про перебіг мирних перемовин?