По меньшей мере четыре пункта, – экономист назвал причины, почему "мирный план" Трампа неприемлем для Европы

Европейские партнеры заявили, что мирный план Трампа категорически противоречит их интересам как минимум по четырем пунктам. Европа и Великобритания резко отреагировали на попытку США распоряжаться их средствами и активами, после чего Трамп заявил, что это не окончательный вариант.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил 24 Каналу, что без согласия Европы плана не будет, процесс будет долгим, и финальная версия будет содержать пункты, неприемлемые для России.

Почему план Трампа вызвал жесткую реакцию Европы?

Переговорная тактика Трампа, похожа на ситуацию с ресурсным соглашением, когда министр финансов США приехал в Украину и требовал от президента Зеленского подписать крайне невыгодный документ в течение двух часов.

Обратите внимание! Новый американский мирный план из 28 пунктов предусматривает существенные уступки Украины в пользу России и был сформирован практически без участия украинской стороны.

Но после переговоров и вмешательства европейских партнеров подписали документ, который не противоречил экономическим интересам Украины.

План затрагивает две ключевые эмоции европейцев – страх и жадность. Страх по сокращению украинской армии, которая защищает Европу от России. Жадность, так как план предусматривает использование замороженных в Европе российских активов в интересах США.

"США могут распоряжаться своими замороженными 2,5 миллиардами долларов как угодно. Но 240 – 250 миллиардов евро, замороженных в ЕС, должны работать исключительно в интересах Европейского Союза", – подчеркнул Пендзин.

США предлагают, чтобы 100 миллиардов евро замороженных активов пошли Украине через ресурсное соглашение, где половина доходов достанется американцам.

Также Вашингтон требует направить еще 100 миллиардов евро из европейских бюджетов на поддержку Украины. А последнюю часть замороженных активов направить в совместные американо-российские инвестиционные проекты.

Возможен ли план Трампа без согласия Европейского Союза?

Европейцы быстро сориентировались и начали высказывать серьезные предостережения. К ним присоединилась и Великобритания, где заморожено около 33 миллиардов долларов российских активов, которые США так же стремятся взять под свой контроль.

Никакой "измены" здесь нет. США просто попытались очередной раз протолкнуть что-то вроде истории с "покупкой Гренландии", а результатом стали те "качели", которые мы наблюдаем сейчас,

– подчеркнул Пендзин.

Трамп уже заявил, что это не окончательный вариант, потому что на него начали давить европейские партнеры по НАТО. А Марко Рубио опубликовал заявление, пытаясь объяснить, что план якобы готовился с русскими. Однако с Европой никто вообще не консультировался.

"Европейцы четко дали понять, что на такие условия не соглашаются. Без согласия Европы такого плана просто не будет. Процесс только стартовал и будет долгим. Я убежден: в финальной версии останутся пункты, неприемлемые для России. У Кремля есть иллюзия, что американцы способны принудить Европу и Украину к мягкой капитуляции. Но этого не будет. Завершить процесс в этом году невозможно", – подчеркнул Пендзин.

Что еще известно о ходе переговоров по мирному плану?