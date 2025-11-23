Щонайменше чотири пункти, – економіст назвав, чому "мирний план" Трампа неприйнятний для Європи

Європейські партнери заявили, що мирний план Трампа категорично суперечить їхнім інтересам щонайменше в чотирьох пунктах. Європа та Британія різко відреагували на спробу США розпоряджатися їхніми коштами та активами, після чого Трамп заявив, що це не остаточний варіант.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснив 24 Каналу, що без згоди Європи плану не буде, процес буде довгим, і фінальна версія міститиме пункти, неприйнятні для Росії.

­­­Чому план Трампа викликав жорстку реакцію Європи?

Переговорна тактика Трампа, схожа до ситуації з ресурсною угодою, коли міністр фінансів США приїхав в Україну і вимагав від президента Зеленського підписати вкрай невигідний документ протягом двох годин.

Зверніть увагу! Новий американський мирний план із 28 пунктів передбачає суттєві поступки України на користь Росії й був сформований практично без участі української сторони.

Але після перемовин та втручання європейських партнерів підписали документ, який не суперечив економічним інтересам України.

План зачіпає дві ключові емоції європейців – страх і жадібність. Страх щодо скорочення української армії, яка захищає Європу від Росії. Жадібність, бо ж план передбачає використання заморожених у Європі російських активів в інтересах США.

"США можуть розпоряджатися своїми замороженими 2,5 мільярдами доларів як завгодно. Але 240 – 250 мільярдів євро, заморожених у ЄС, мають працювати виключно в інтересах Європейського Союзу", – наголосив Пендзин.

США пропонують, щоб 100 мільярдів євро заморожених активів пішли Україні через ресурсну угоду, де половина прибутків дістанеться американцям.

Також Вашингтон вимагає спрямувати ще 100 мільярдів євро з європейських бюджетів на підтримку України. А останню частину заморожених активів спрямувати у спільні американо-російські інвестиційні проєкти.

Чи можливий план Трампа без згоди Європейського Союзу?

Європейці швидко зорієнтувалися й почали висловлювати серйозні застереження. До них приєдналася і Велика Британія, де заморожено близько 33 мільярдів доларів російських активів, які США так само прагнуть узяти під свій контроль.

Жодної "зради" тут немає. США просто спробували черговий раз проштовхнути щось на кшталт історії з "купівлею Гренландії", а результатом стали ті "гойдалки", які ми спостерігаємо зараз,

– наголосив Пендзин.

Трамп уже заявив, що це не остаточний варіант, бо на нього почали тиснути європейські партнери по НАТО. А Марко Рубіо опублікував заяву, намагаючись пояснити, що план нібито готувався з росіянами. Однак з Європою ніхто взагалі не консультувався.

"Європейці чітко дали зрозуміти, що на такі умови не погоджуються. Без згоди Європи такого плану просто не буде. Процес лише стартував і буде довгим. Я переконаний: у фінальній версії залишаться пункти, неприйнятні для Росії. У Кремля є ілюзія, що американці здатні примусити Європу й Україну до м'якої капітуляції. Але цього не буде. Завершити процес цього року неможливо", – наголосив Пендзин.

Що ще відомо про хід переговорів щодо мирного плану?