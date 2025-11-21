"Хотят мира до Рождества": реальны ли предложения из "мирного плана" США и РФ

США представили мирный план, который предусматривает негативные последствия для Украины в случае его подписания. Сейчас происходит информационное нагнетание относительно принятия, якобы, важных решений.

Однако делать выводы пока что рано. Такое мнение 24 Каналу высказал военнослужащий ТрО ВСУ Александр Мусиенко, отметив, что переговоры пока продолжаются и Украина имеет право высказать свои мысли и предложения.

Реальны ли предложения из "мирного плана" США и РФ?

Медиа осветили определенные предложения, которые содержит план. В частности, говорится о запрете вступления в НАТО, ограничение численности ВСУ и признание де-факто территорией России Крыма, Луганщины и Донетчины.

Военнослужащий объяснил, что сейчас идет мирный процесс, поэтому не обязательно, что план подпишут именно в такой редакции.

Сами же американцы сказали, что они гибкие и предлагают дискуссию с европейцами. То есть они предусмотрели. что это не окончательный план. Поэтому переговорный процесс будет продолжаться, он ускорился,

– сказал он.

Вероятно, что американцы ожидают, что в ближайшее время Украина даст свое официальное видение, свои предложения и замечания относительно предлагаемых инициатив. Мусиенко отметил, что здесь даже нет намека на "капитуляцию" Украины. Если бы этого хотел Вашингтон, он бы уже давно полностью остановил поддержку и поставки помощи в нашу страну.

Американская сторона сейчас может давить на Украину относительно временных рамок. США хотели бы достичь прекращения огня и мира до этого Рождества. Мы тоже не против этого, но дискуссии еще будут продолжаться,

– подчеркнул военнослужащий.

Он добавил, что, вероятнее всего, сначала позиции должны согласовать украинцы, европейцы и американцы. Только после этого будут телефонные переговоры с Россией, или же туда поедет делегация из США.

Обратите внимание! По сообщению СМИ, США настаивают на подписании плана до 27 ноября. В противном случае, они угрожают прекратить поставки оружия и разведданных Украине.

Как отреагировала Украина и Европа на мирный план США?