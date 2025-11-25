В новой редакции мирного плана США нет ограничения численности ВСУ, – СМИ

Был сформирован обновленный рамочный документ по прекращению войны. В отредактированном проекте мирного плана США убрали слова об "ограничении" численности ВСУ на уровне 600 тысяч личного состава.

Об этом изданию РБК-Украина рассказал информированный источник, пишет 24 Канал.

Что известно о пункте "численность ВСУ" в обновленном мирном плане?

Источник издания отмечает, что измененная формулировка кардинально отличается от предыдущей и не предусматривает ограничения армии.

Слова о "ограничивается на уровне 600 тысяч" были в принципе убраны. Вместо них есть слово "остается" и далее предложение в измененной редакции. И слово "остается" не имеет ничего общего со словом "ограничивается",

– пояснил собеседник.

Мирный план и вопрос численности ВСУ: последние новости