25 ноября, 18:54
В новой редакции мирного плана США нет ограничения численности ВСУ, – СМИ

Ирина Марцияш
Основные тезисы
  • В новой редакции мирного плана США нет ограничения численности ВСУ, сообщают СМИ.
  • Указывается, что измененная формулировка кардинально отличается от предыдущей.

Был сформирован обновленный рамочный документ по прекращению войны. В отредактированном проекте мирного плана США убрали слова об "ограничении" численности ВСУ на уровне 600 тысяч личного состава.

Об этом изданию РБК-Украина рассказал информированный источник, пишет 24 Канал.

Что известно о пункте "численность ВСУ" в обновленном мирном плане?

Источник издания отмечает, что измененная формулировка кардинально отличается от предыдущей и не предусматривает ограничения армии.

Слова о "ограничивается на уровне 600 тысяч" были в принципе убраны. Вместо них есть слово "остается" и далее предложение в измененной редакции. И слово "остается" не имеет ничего общего со словом "ограничивается", 
– пояснил собеседник.

Мирный план и вопрос численности ВСУ: последние новости

  • На прошлой неделе западные СМИ обнародовали проект американского мирного плана, в котором был прописан пункт по установлению лимита численности Вооруженных Сил Украины, а именно до 600 тысяч военных.

  • Отметим, что 23 ноября состоялась встреча делегаций США, Украины и Европы в Женеве, чтобы пересмотреть положения документа.

  • В результате переговоров мирный план Трампа отреагировали с учетом интересов Киева.

  • По данным Financial Times, Киев, якобы, согласился ограничить численность своей армии ограничить численность своей армии до 800 000 военных.