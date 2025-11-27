Если Путин откажется от мирного плана: в ОП предположили, чем ответит Трамп
- США выступают активным модератором мирных переговоров, предложив план, который активно прорабатывают Украина и Европа.
- Трамп готов применить жесткие санкции против России, если она откажется от мирного плана, и это поддерживает Конгресс США.
В отличие от предыдущих переговоров, сейчас США выступают активным модератором процесса, предложив план, над которым конструктивно работают Украина и Европа, тогда как Россия игнорирует переговоры.
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил 24 Каналу, что Трамп неоднократно заявлял о готовности применить жесткие санкции против России, если она откажется от сбалансированного мирного плана. Это поддерживает Конгресс и политические элиты США.
Смотрите также: Для чего Виткофф летит к Путину после слива "мирного плана"
Как США будут реагировать на игнорирование переговоров Россией?
Украина вместо эмоционального протеста демонстрирует готовность к обсуждению и аргументированной работе над вопросами.
Важно! Европейские лидеры поддерживают Украину на переговорах, однако пока не согласовали план, который устроит все стороны.
"Европе следует активнее помогать Украине, ускорять обсуждение замороженных активов и увеличивать военную поддержку. Это необходимо, чтобы избежать электорального давления со стороны России и правильно объяснить избирателям, что ресурсы идут на защиту Украины и Европы от агрессии, а не в пользу агрессора", – отметил Подоляк.
США придется определить, как двигаться дальше. Ведь Украина выполнила свою часть работы, Европа тоже отработала свою долю, а вот Россия полностью проигнорировала процесс.
Поэтому Трамп заявил, что готов полностью применить жесткие санкции против России, если она продолжит быть в стороне переговорного процесса.
Что еще известно о реакции России на мирный план?
- Кремль формирует информационный фон, который должен оправдать отказ от мирных инициатив. Российские чиновники, в частности Сергей Рябков, отмечают, что РФ настроена и в дальнейшем вести войну.
- Утечка разговора Виткоффа с российскими представителями показала, что Кремль фактически блокирует согласование американского мирного плана по Украине.
- Спецпредставитель США Стив Уиткофф, вероятно, поедет в Москву на следующей неделе на встречу с Путиным. Кремль подтвердил подготовку визита и рассчитывает на дальнейший диалог с Дональдом Трампом.