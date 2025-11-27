Якщо Путін відмовиться від мирного плану: в ОП припустили, чим відповість Трамп

На відміну від попередніх переговорів, зараз США виступають активним модератором процесу, запропонувавши план, над яким конструктивно працюють Україна та Європа, тоді як Росія ігнорує переговори.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив 24 Каналу, що Трамп неодноразово заявляв про готовність застосувати жорсткі санкції проти Росії, якщо вона відмовиться від збалансованого мирного плану. Це підтримує Конгрес та політичні еліти США.

Як США реагуватимуть на ігнорування переговорів Росією?

Україна замість емоційного протесту демонструє готовність до обговорення та аргументованої роботи над питаннями.

Важливо! Європейські лідери підтримують Україну на переговорах, однак поки не узгодили план, який влаштує всі сторони.

"Європі слід активніше допомагати Україні, пришвидшувати обговорення заморожених активів і збільшувати військову підтримку. Це необхідно, щоб уникнути електорального тиску з боку Росії та правильно пояснити виборцям, що ресурси йдуть на захист України та Європи від агресії, а не на користь агресора", – зазначив Подоляк.

США доведеться визначити, як рухатися далі. Адже Україна виконала свою частину роботи, Європа теж відпрацювала свою частку, а от Росія повністю проігнорувала процес.

Тому Трамп заявив, що готовий повністю застосувати жорсткі санкції проти Росії, якщо вона продовжить бути осторонь переговорного процесу.

Що ще відомо про реакцію Росії на мирний план?