Красные линии: Стефанчук назвал уступки, на которые Украина не пойдет во время переговоров

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что Украина готова к содержательным переговорам по окончанию войны. В то же время, по его словам, Киев имеет собственные "красные линии".

На какие уступки не пойдет Украина?

Во время выступления на открытии парламентского саммита "Крымской платформы" 24 ноября Руслан Стефанчук прокомментировал ход мирных переговоров.

Он отметил, что "красные линии" Украины никто не имеет права пересечь – "ни физически, ни юридически, ни морально".

Никакого юридического признания российской оккупации украинских территорий. Никаких ограничений для Сил обороны Украины. Никакого вето на право Украины выбирать своих будущих союзников,

– объяснил спикер Верховной Рады.

По его словам, любой настоящий мирный процесс должен базироваться на четком принципе: ничего об Украине без Украины, и ничего о Европе без Европы.

Как прошли переговоры по мирному плану?