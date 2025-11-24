Дональд Трамп ожидает ответа от Владимира Зеленского на День благодарения, 27 ноября. На выходных журналисты поинтересовались у президента США, что будет, если украинский лидер отвергнет американский мирный план, передает 24 Канал со ссылкой на The Washinghton Post.

Как США накажут Украину за отказ от мирного плана?

Политик иронично заявил, что "Зеленский может продолжать сражаться дальше всей своей маленькой силой". Таким образом он намекнул, что Киев лишится американской помощи.

Впрочем, по словам источника, знакомого с ходом переговоров, частно администрация Трампа не считает свой план неизменным. Украине четко дали понять, что есть пространство для переговоров.

Но также отметили, что США ожидают договоренности в ближайшее время и угроза прекратить помощь вполне реальна.

Сейчас трудно сказать, сможет ли команда Трампа достичь соглашения с Украиной и европейскими партнерами до 27 ноября. Так, канцлер Германии Фридрих Мерц считает такой срок нереалистичным.

Также стало известно, что такое же мнение разделяет и госсекретарь Марко Рубио. Издание The Economist сообщило, что установленный Трампом дедлайн на День благодарения могут продлить еще на неделю.