Дональд Трамп очікує відповідь від Володимира Зеленського на День подяки, 27 листопада. На вихідних журналісти поцікавилися у президента США, що буде, якщо український лідер відкине американський мирний план, передає 24 Канал із посиланням на The Washinghton Post.
Дивіться також Трамп лише поверхово ознайомлений зі "своїм" мирним планом, – WP
Як США покарають Україну за відмову від мирного плану?
Політик іронічно заявив, що "Зеленський може продовжувати битися далі усією своєю маленькою силою". У такий спосіб він натякнув, що Київ позбудеться американської допомоги.
Втім, за словами джерела, знайомого з перебігом переговорів, приватно адміністрація Трампа не вважає свій план незмінним. Україні чітко дали зрозуміти, що є простір для переговорів.
Але також зазначили, що США очікують домовленості найближчим часом і що погроза припинити допомогу є цілком реальною.
Наразі важко сказати, чи зможе команда Трампа досягти угоди з Україною та європейськими партнерами до 27 листопада. Так, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає такий термін нереалістичним.
Також стало відомо, що таку ж думку поділяє і держсекретар Марко Рубіо. Видання The Economist повідомило, що встановлений Трампом дедлайн на День подяки можуть продовжити ще на тиждень.
- Нагадаємо, що раніше Reuters писало про те, що США погрожували Україні зупинити поставки озброєння та обмін розвідданими, якщо вона не підпише мирний план до 27 листопада.
- Авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі 24 Каналу пояснив, що американські розвіддані найбільше потрібні для точного наведення ракет Storm Shadow/SCALP EG. Без них ракети працюватимуть, але їхня точність буде нижчою.
- 23 листопада у Женеві відбулися переговори представників України, США та Європи. Українська сторона внесла зміни в американський план. Пізніше Білий дім заявив, що ключові занепокоєння Києва були враховані, включно з "гарантіями безпеки, довгостроковим економічним розвитком, захистом інфраструктури, свободою судноплавства та політичним суверенітетом".
- Тим часом європейські союзники підготували свою мирну контрпропозицію з 24 пунктів. Вона передбачає початок територіальних переговорів на фактичній лінії фронту – не далі – та надання Україні "міцних, юридично обов'язкових гарантій безпеки, включно зі зобов'язаннями США".