Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Костянтин Криволап, зазначивши, що розвіддані є необхідними для українських ударів по Росії. Однак Україна зможе це робити і без цього.

Наскільки критичною буде втрата розвідданих від США?

Періодично США погрожують припинити надання розвідданих, зокрема це стосується історії з підписанням "мирного плану". Експерт з авіації пояснив, що навіть, коли США припиняють їх надавати, Україна все одно продовжує отримувати необхідну інформацію для того, щоб мати можливість завдавати ударів по території Росії.

Розвіддані, які нам зараз можуть не давати американці, стосуються насамперед наведення ракет Storm Shadow / SCALP EG. Система програмування цих ракет пов'язана з розвідданими. Без них вони зможуть літати, але не з такою точністю, як з розвідданими,

– наголосив він.

Криволап зазначив, що у нас є інші засоби отримувати окремі фрагменти розвідданих. Однак все ж найбільші та найякісніші є саме у Сполучених Штатах. Навіть, якщо Вашингтон їх перестане надавати, це буде недобре, але не катастрофічно.

Позиція США щодо військової підтримки: деталі