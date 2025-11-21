Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу зазначив колишній офіцер Повітряних сил та заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, озвучивши ті види озброєння, які дійсно дадуть змогу ЗСУ переломити хід війни.
Дивіться також Україна відновила удари ATACMS по Росії: ЗМІ пояснили, чому це важливо і що дає
ЗСУ першочергово потребують 2 види ракет
Україна шукає можливості розвивати власний ОПК, а також залучити якомога більше підтримки партнерів, аби протистояти Росії. Зі слів ексофіцера ПС, змінити хід російсько-української війни можуть ракети Storm Shadow, яких всього у світі випущено три тисячі одиниць. Також, за його переконанням, на це здатні ракети ATACMS.
Храпчинський наголосив, що українська армія має бити щодня по 300-кілометровій зоні вздовж кордонів України. Для цього нашому війську потрібна допомога західних партнерів.
Ми повинні казати про те, що їм не варто теж робити дрони-перехоплювачі й умовне "мінне поле" в повітрі, а краще те, що вміють, що у них є. У них є якісна техніка, давайте її зробимо роботизованою на кшталт НРК, але будемо рухатися у правильній єдиній стратегії,
– зауважив Храпчинський.
Він підкреслив, що сьогодні Франція робить доволі правильний стратегічний крок. Тож треба вірно співпрацювати з нею для того, щоб вибудувати можливі паритети і обрати ті пріоритетні напрямки, які допоможуть Україні очолити європейський ринок ОПК.
"У нас є шалений досвід, за нами носяться люди, нас публікують в російських пабліках в "розстрільних" списках, тому що ми шукаємо якісне рішення, яке дозволяє нам перемагати ворога. Але нам треба додати можливості масштабування, покращення деяких технічних речей", – пояснив Храпчинський.
До відома! В межах домовленостей з Францією нашій країні буде поставлена до 2035 року сотня літаків типу Rafale F4, а також системи ППО SAMP/T, ракети "повітря – повітря" та КАБи. А до кінця 2025 року Україна очікує отримати новий пакет військової допомоги.
Військова допомога: що ще може отримати Україна?
- Канцлер Німеччини Мерц запевнив, що наша держава зможе отримати ракети дальнього радіуса дії. Він наголосив, що ЗСУ будуть оснащені такими системами озброєння і наразі тривають переговори щодо цього між Україною та Німеччиною.
- Член Республіканської партії Борис Пінкус розповів, що Україна почне знову отримувати від США ракети ATACMS з радіусом дії 300 – 350 кілометрів і касетними боєголовками. Він зауважив, що Вашингтон збільшує постачання американської зброї для ЗСУ.
Іспанія висловила готовність передати Україні 40 ракет для ЗРК типу IRIS-T. Країна-партнерка також передбачить новий пакет військової допомоги на суму 615 мільйонів євро.