Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу зазначив колишній офіцер Повітряних сил та заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, озвучивши ті види озброєння, які дійсно дадуть змогу ЗСУ переломити хід війни.

ЗСУ першочергово потребують 2 види ракет

Україна шукає можливості розвивати власний ОПК, а також залучити якомога більше підтримки партнерів, аби протистояти Росії. Зі слів ексофіцера ПС, змінити хід російсько-української війни можуть ракети Storm Shadow, яких всього у світі випущено три тисячі одиниць. Також, за його переконанням, на це здатні ракети ATACMS.

Храпчинський наголосив, що українська армія має бити щодня по 300-кілометровій зоні вздовж кордонів України. Для цього нашому війську потрібна допомога західних партнерів.

Ми повинні казати про те, що їм не варто теж робити дрони-перехоплювачі й умовне "мінне поле" в повітрі, а краще те, що вміють, що у них є. У них є якісна техніка, давайте її зробимо роботизованою на кшталт НРК, але будемо рухатися у правильній єдиній стратегії,

– зауважив Храпчинський.

Він підкреслив, що сьогодні Франція робить доволі правильний стратегічний крок. Тож треба вірно співпрацювати з нею для того, щоб вибудувати можливі паритети і обрати ті пріоритетні напрямки, які допоможуть Україні очолити європейський ринок ОПК.

"У нас є шалений досвід, за нами носяться люди, нас публікують в російських пабліках в "розстрільних" списках, тому що ми шукаємо якісне рішення, яке дозволяє нам перемагати ворога. Але нам треба додати можливості масштабування, покращення деяких технічних речей", – пояснив Храпчинський.

До відома! В межах домовленостей з Францією нашій країні буде поставлена до 2035 року сотня літаків типу Rafale F4, а також системи ППО SAMP/T, ракети "повітря – повітря" та КАБи. А до кінця 2025 року Україна очікує отримати новий пакет військової допомоги.

Військова допомога: що ще може отримати Україна?