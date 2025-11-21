Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил бывший офицер Воздушных сил и заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, озвучив те виды вооружения, которые действительно позволят ВСУ переломить ход войны.
ВСУ в первую очередь нуждаются в 2 видах ракет
Украина ищет возможности развивать собственный ОПК, а также привлечь как можно больше поддержки партнеров, чтобы противостоять России. По словам экс-офицера ПС, изменить ход российско-украинской войны могут ракеты Storm Shadow, которых всего в мире выпущено три тысячи единиц. Также, по его убеждению, на это способны ракеты ATACMS.
Храпчинский отметил, что украинская армия должна бить ежедневно по 300-километровой зоне вдоль границ Украины. Для этого нашей армии нужна помощь западных партнеров.
Мы должны говорить о том, что им не стоит тоже делать дроны-перехватчики и условное "минное поле" в воздухе, а лучше то, что умеют, что у них есть. У них есть качественная техника, давайте ее сделаем роботизированной вроде НРК, но будем двигаться в правильной единой стратегии,
– отметил Храпчинский.
Он подчеркнул, что сегодня Франция делает довольно правильный стратегический шаг. Поэтому надо верно сотрудничать с ней для того, чтобы выстроить возможные паритеты и выбрать те приоритетные направления, которые помогут Украине возглавить европейский рынок ОПК.
"У нас есть безумный опыт, за нами носятся люди, нас публикуют в российских пабликах в "расстрельных" списках, потому что мы ищем качественное решение, которое позволяет нам побеждать врага. Но нам надо добавить возможности масштабирования, улучшения некоторых технических вещей", – объяснил Храпчинский.
К сведению! В рамках договоренностей с Францией нашей стране будет поставлена до 2035 года сотня самолетов типа Rafale F4, а также системы ПВО SAMP/T, ракеты "воздух – воздух" и КАБы. А до конца 2025 года Украина ожидает получить новый пакет военной помощи.
Военная помощь: что еще может получить Украина?
- Канцлер Германии Мерц заверил, что наше государство сможет получить ракеты дальнего радиуса действия. Он отметил, что ВСУ будут оснащены такими системами вооружения и сейчас идут переговоры по этому поводу между Украиной и Германией.
- Член Республиканской партии Борис Пинкус рассказал, что Украина начнет снова получать от США ракеты ATACMS с радиусом действия 300 – 350 километров и кассетными боеголовками. Он отметил, что Вашингтон увеличивает поставки американского оружия для ВСУ.
Испания выразила готовность передать Украине 40 ракет для ЗРК типа IRIS-T. Страна-партнер также предусмотрит новый пакет военной помощи на сумму 615 миллионов евро.