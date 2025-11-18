Об этом глава государства проинформировал во время совместной с Педро Санчесом пресс-конференции 18 ноября, передает 24 Канал.

О какой военной поддержке договорились лидеры государств в Мадриде?

Зеленский рассказал, что Испания согласилась передать Киеву 40 ракет для IRIS-T.

Для справки: IRIS-T SLM – зенитный ракетный комплекс ПВО и ПРО среднего радиуса действия разработки немецкой компании Diehl Defence. Использует ракеты IRIS-T, предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.

Президент отметил, что сейчас таких ракет остро не хватает, однако Испания согласилась включить их в новый пакет военной поддержки.

Кроме того, премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что Мадрид готовит новый пакет военной поддержки для Украины на сумму 615 миллионов евро. По его словам, в рамках этого пакета будет предоставлено новое оборонное вооружение примерно на 300 миллионов евро.

Он также напомнил, что помощь поступает в рамках двустороннего соглашения о безопасности стоимостью 1 миллиард евро, которую Испания подписала с Украиной в этом году.

Какие итоги международных визитов Зеленского за последнее время?