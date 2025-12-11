На это будет отвечать народ, – Зеленский о компромиссах по территориям
- Зеленский отметил, что компромиссы по территориям должны решаться украинским народом.
- Президент подчеркнул, что предложенные США компромиссы не отвечают интересам Украины, и решения по отводу войск должны быть паритетными.
Владимир Зеленский рассказал, как США сейчас видит компромиссы по территориям. По его мнению, этот вопрос может решать украинский народ.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает 24 Канал.
Что сказал Зеленский о компромиссах?
Владимир Зеленский заявил, что по мнению американской стороны Украина должна отойти в Донецкой области, а Россия – не заходить на эти территории. Однако США не могут объяснить, кто в таком случае будет руководить там и обеспечит безопасность.
Лидер Украины услышал предложения США, и фактически через них России, по территориям. Зеленский сказал, что они "точно не в интересах Украины". Также он отметил, что любые решения по отводу войск должны быть паритетными.
Президент Зеленский подчеркнул, что вряд ли Украина примет такие предложения, но когда речь идет о компромиссе, он "должен быть справедливым".
Я считаю, что на этот вопрос будет отвечать народ Украины. В формате выборов или в формате референдума, но должна быть позиция народа Украины,
– добавил Зеленский.
По мнению украинского лидера, дальнейшее развитие ситуации в основном зависит от украинского войска. Речь идет о том, что оно способно сдержать и где может уничтожать оккупанта. Это влияет на дипломатическую конструкцию, резюмировал Зеленский.
Территориальные вопросы: последние заявления
Ранее сообщалось, что Владимир Путин назвал Донбасс "исторической территорией России". Российский диктатор заверил, что Москва добьется "всех своих целей" в Украине.
В то же время, Украина не согласится на территориальные уступки в рамках мирного плана Дональда Трампа, по словам Зеленского. Эту позицию также поддерживают европейские партнеры. Кстати, глава МИД России Лавров фактически подтвердил, что Трамп готов передать Донбасс под контроль России.