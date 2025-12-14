"Не будет нравиться всем": Зеленский объяснил, каким должен быть мирный план

Владимир Зеленский ранее анонсировал, что будет иметь переговоры с американской стороной на днях. Он подчеркнул, что мирный план по завершению войны должен быть "действенным", а не формальным документом.

Об этом рассказал президент Украины в общении с журналистами, передает 24 Канал.

Смотрите также Уиткофф и Кушнер уже в Берлине для переговоров с Зеленским, – AP

Каким видит мирный план Зеленский?

Недавно Politico цитировало президента Трампа, который сказал, что Зеленский якобы единственный, кому не нравится план по завершению войны.

На фоне этого президент Украины отметил, что мирный план не будет нравиться каждому. Кроме того, он признал, что документ содержит компромиссы.

По словам Зеленского, Украина уже передала Соединенным Штатам последние комментарии и изменения по плану. В то же время ключевой задачей сейчас президент считает сделать этот документ максимально справедливым для Украины.

Самое главное, чтобы план был как можно более справедливым, прежде всего для Украины, потому, что Россия начала войну. А главное, чтобы он был действенным. Чтобы план действительно смог быть не просто бумажкой, а важным шагом по окончанию войны,

– объяснил лидер Украины.

Зеленский также отметил, что соглашение должно быть таким, чтобы после его подписания Россия не могла начать новую, третью агрессию против Украины.

