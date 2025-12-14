США предложили компромисс по Донбассу: Зеленский раскрыл детали плана

Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты предложили по Донбассу: ВСУ выйдут с этой территории, а россияне туда не будут заходить. Однако Украина не считает такой вариант справедливым.

Об этом Зеленский сказал отвечая на вопросы журналистов, сообщает 24 Канал.

Что предлагает Вашингтон?

Российские войска все еще стремятся захватить Донецкую область. Зато Украина и в дальнейшем придерживается позиции "стоим там, где стоим".

Соединенные Штаты Америки сказали, давайте такой компромисс. Российская армия не будет заходить на часть нашего востока, а Вооруженные Силы Украины выйдут. Я не считаю, что это справедливо, потому что эта экономическая зона, кто ею будет управлять,

– объяснил Зеленский.

По словам президента, если речь идет о какой-то буферной зоне по линии соприкосновения, и считается, что на ней должна быть только полицейская миссия, а войска должны отходить, то вопрос "очень простой".

Если украинские войска отходят на 5 – 10 километров, то почему российские войска не отходят вглубь оккупированных территорий? .... Поэтому это вопрос, в котором пока нет ответа, но он очень сенситивный и очень горячий,

– подчеркнул глава государства.

Есть ли прогресс в переговорах?